18歲無照騎士「神之左切」遭轎車撞飛滾地掙扎　網：用生命轉彎

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區一輛機車日前早上6點多行經金城路一段，18歲無照騎士未依規定兩段式左轉，突然從中間車道往左切，要轉入學府路二段，後方轎車閃避不及撞上，騎士連人帶車噴飛，腿部骨折滾倒在地痛苦掙扎；轎車撞機車後又撞上分隔島才完全停駛，駕駛胸部挫傷，所幸兩人皆無生命危險，案發原因仍待釐清。

▲騎士（紅圈處）遭轎車撞飛倒地，機車也噴飛。（圖／翻攝自臉書【八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心】）

據了解，18歲賴姓男子4日早上6點54分，無照騎車行經金城路一段要左轉學府路二段，卻未騎到右側待轉區，也沒注意身後車況就直接左轉，內側車道的28歲楊姓轎車駕駛嚇一跳，但已來不及剎車，高速撞上騎士，再撞上分隔島後停駛。

兩人都受了傷（酒測值皆為0），所幸都沒生命危險，警方獲報到場處理，另針對賴姓騎士無照駕駛以及違規的部分依規定告發，詳細肇事責任還在釐清。

有民眾將行車紀錄器上傳到臉書，網友看了紛紛留言，「左轉靠左右轉靠右，基本常識，不是靠右然後直接左轉，況且前面有兩段式左轉的牌子，靠右至少應該兩段式左轉」、「三寶無極限...想轉就轉」、「好帥的外側左轉死好法！」、「神之左切。好可憐，小白車真的辛苦你了」、「用生命轉彎」。

▼轎車剎車不及撞上突然左切的機車（紅圈處左為騎士右為機車）。（圖／翻攝自臉書【八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心】）