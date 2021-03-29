切車道未打方向燈挨罰　她辯：小孩掙脫安全座椅...吞敗再噴3張鈔票

▲台北一名媽媽因變換車道未打方向燈遭檢舉罰600元，她辯稱因小孩掙脫安全座急著想臨停，但法官不採信她的說詞再吞300元訴訟費。（圖／本報資料照）

記者黃宥寧／台北報導

台北一名凃姓媽媽駕駛汽車在淡水中正東路1段上，從快車道跨越到慢車道想臨停，因後方車流眾多，她便打消臨時路邊停車意圖，整個過程未打方向燈，遭檢舉吞下600元罰單。她提起行政訴訟，辯稱因小孩哭鬧掙脫安全座椅才急著想臨停，至於未打方向燈，她則稱「因燈號閃爍有時間差」；士林地院裁定駁回，並支付300元的訴訟費用。

凃女主張，當時駕駛汽車雖行駛在劃有快慢車道分隔線右側，但因為車上小孩哭鬧又有掙脫安全座椅的緊急情況，她原本想臨時路邊停車，便從快車道跨越到慢車道行駛，但發現路邊劃設禁止臨時停車標線，又因後方車流眾多，為避免影響後方車流，她便打消臨停想法，再從慢車道往前行駛後切回左側快車道，但當時左側快車道車流眾多，若強制插入正在連貫行駛汽車的中間，為了避免貿然變換車道產生事故，便維持在慢車道行駛再切換回快車道。

她表示，雖然檢舉照片有她駕駛車輛曾「短暫」行駛慢車道的事實，但強調當下的作為是有符合道路交通安全規則第95條第2項的情形，也就是小孩掙脫安全座椅的緊急狀況，依法不應該開罰。

▼凃女表示小孩掙脫安全座椅，故急著想臨停才會切換車道並未打方向燈。（圖／記者張慶輝攝）

而新北市政府交通事件裁決處答辯表示，該件違規路段為劃有快慢車道分隔線的道路，凃女稱只是想臨停，但她準備臨時停車時從快車道變換到機慢車優先道前，應該可以觀察到路邊是否為可以臨時停車路段，並且整個過程未顯示方向燈或警示燈。對於凃女主張是因小孩掙脫安全座椅而有緊急狀況，缺乏乏積極證據足以證明有達到緊急危難過程。

對此法官認小孩坐在安全椅，予以束縛或定位，應該不會有幼童掙脫安全椅的情形，並對凃女說詞抱持懷疑；再加上當時車上她的先生也在，如果真的有這樣的情況應該能協助處理。依檢舉照片該路段設有機車優先車道標線、快慢車道分隔線，但凃女仍行駛在機車優先車道，對此認定凃女「在多車道不依規定駕車者」違規事實，認原處分依法開罰有理有據，裁定駁回告訴，並繳交300元訴訟費。

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