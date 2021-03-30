清明連假預估7萬返鄉人潮　花蓮警增佈崗哨加強取締交通違規

▲花蓮警方預估清明連假有7萬返鄉人潮，規劃增設崗哨疏導交通並嚴格取締違規。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

依今年春節及228連假交通狀況研判，清明連假花蓮市區勢必出現大批返鄉掃墓及出遊車潮，預估南下單日最大車流湧入1.6萬輛，北上湧入1.4萬輛車流，旅遊返鄉人數約估7萬人左右，花蓮警分局將對熱門地點及時段投入警力疏導交通，首先針對開車返郷掃墓的車潮加派警力紓解，每天從中午12時起至晚間10時止，編排固定交通疏導崗哨，執行交通疏導勤務並嚴格取締違規併排停車。

針對花蓮火車站前道路將採接、送分流的方式疏導車流，東大門夜市、傳統市場周遭路口編排交管警力疏導人潮並嚴格取締違規迴轉、停車等易堵塞交通之車輛，對於市區金三角規劃交管警力且透過控管燈號的方式疏緩市區車潮。根據歷年來的經驗顯示連續假期車多時，駕駛人常為求方便，常有違規行駛或違規停車，不但免影響車流順暢，還會造成機慢車用路人不便，且易生車禍意外，因此連續假期警方將加強取締違規行駛及違停車輛，請駕駛人務必遵守交通規則。

花蓮警分局呼籲，連續假期花蓮市區道路車流量較平日大幅度增長，駕車肇事的機率也大幅升高，因此花蓮警分局將在四天假期中，密集規劃交通稽查勤務，針對闖紅燈、嚴重超速等惡性違規行為加強執法取締，以維持行車順暢，預防交通事故發生，也呼籲駕駛朋友行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以免發生意外。

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