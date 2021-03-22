3寶4輪台灣大道「快車道右轉」！機車慘遭擊落　男斷腿女傷臉

▲小客車違規右轉，機車反應不及撞上，造成3人受傷。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子22日清晨開車載女性友人，行經台灣大道六段、正英路口時，未依規定先走慢車道，直接從快車道右轉。結果，同向直行的機車反應不及，直接撞上，機車上2人受傷，小客車副駕女子眼睛也受傷，所幸都無生命危險。警方表示'，初判肇事主因為小客車違規，肇責有待釐清。

▲小客車遭機車攔腰撞上，車門鈑金嚴重毀損。（圖／民眾提供）

清水警分局今天凌晨12點半左右獲報，沙鹿區台灣大道六段、正英路口發生一起汽、機車車禍，有人受傷，立刻同步通報消防隊到場。救護人員到場後發現，小客車駕駛23歲陳姓男子雖然沒有受傷，但副駕駛座的19歲艾姓女子眼睛受傷；機車騎士23歲張姓男子左大腿骨折，胸口與下巴受傷，後座乘客23歲陳姓女子左腳與臉部有擦挫傷，3名傷者都意識清楚，經送往梧棲童綜合醫院治療後無生命危險。

警方經酒測排除雙方駕駛酒駕，經調閱監視器並詢問當事人，初步研判小客車沿台灣大道六段快車道由北往南走，違規從快車道右轉正英路，與同向直行在慢車道上的機車碰撞。

警方表示，用路人行駛於道路上務必遵守相關交通規則及注意車前狀況，以避免車禍發生。

運動可以偵測各項數值



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