高雄老新台菜十全店廚房領班鄭皓祐　獲選110年度屏東優秀青年

▲屏東縣110年社會優秀青年頒獎典禮在六堆客家文化園區舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣110年社會優秀青年頒獎典禮今（24）日下午在六堆客家文化園舉行，由救國團團委會主委郭定銘主持，救國團屏東縣團友會長蘇清泉等地方人士列席參加，場面熱絡。

▲▼優秀青年得獎人。



110年度屏東縣社會優秀青年，有來義鄉文樂國小老師羅竟倫、長期致力於到院前急救教育的輔英醫院主任秘書周上琳醫師、熱心公益並經常為民發聲的辰守天公司董事長林育先、努力推動台灣農業升級與轉型的羽禾精緻農業公司董事長林軒禾、長期服務獨居老人房屋修繕、孩童課輔班及志工訓練的海青青弘會總幹事林芳如、用心廚藝的老新台菜(十全店) 廚房領班鄭皓祐及台北養心茶樓砧板廚助朱俊廷、屏東在地經常獲獎優質企業並嚴格把關食品安全的屏榮實業副總經理吳榮峰、站在第一線為民預防火災，維護生命財產安全的屏東縣政府消防局大三大隊東港分隊隊員黃志然、守護人民健康的屏基護理師許鳳茹10人當選，其中羅竟倫代表出席國優秀青年表揚大會。

▲▼蘇清泉與優秀青年得獎人合影。

4位大專優秀青年，分別是屏東大學王浩、屏東科技大學黃詠琪、大仁科技大學王傳惠、美和科技大學林琇慧；14高中優秀青年是屏北高中賴芊卉、屏東高中陳張政軒、屏東特殊教育學校蘇又翎、屏榮高中陳冠臻、民生家商柯妍穗、來義高中柯媞、屏東女中郭人維、日新工商李文道、大同高中伍冠宇、東港海事賴勁仲、佳冬高農莊易蓁、潮州高中王資閔、內埔農工方喬逸、東港高中黃淮庶；另有22間國中遴選出40位學校優秀青年；而蔡江來獎助學金也由各級國中推選出23位優秀同學給予頒贈。

出席這項典禮的有屏東縣政府勞工暨青年處長黃鼎倫、農田水利署屏東管理處長黃信茗、救國團屏東縣團友會長蘇清泉、屏東市長林恊松辦公室主任王金勝、李世淦議員服務處主任李世添、周春米、廖婉汝、莊瑞雄、鍾佳濱等4位立委服務團隊，及各校校長、老師、家長等。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉致詞表示，感謝社會優秀青年長期在專業領域、工作職場與社會公益努力，也特別分享青年最新定義，鼓勵大家永保年輕的心，持續為社會服務。

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