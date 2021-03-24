　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄老新台菜十全店廚房領班鄭皓祐　獲選110年度屏東優秀青年

▲屏東縣110年社會優秀青年頒獎典禮在六堆客家文化園區舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣110年社會優秀青年頒獎典禮在六堆客家文化園區舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣110年社會優秀青年頒獎典禮今（24）日下午在六堆客家文化園舉行，由救國團團委會主委郭定銘主持，救國團屏東縣團友會長蘇清泉等地方人士列席參加，場面熱絡。

▲屏東縣110年社會優秀青年頒獎典禮在六堆客家文化園區舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼優秀青年得獎人。

▲屏東縣110年社會優秀青年頒獎典禮在六堆客家文化園區舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

110年度屏東縣社會優秀青年，有來義鄉文樂國小老師羅竟倫、長期致力於到院前急救教育的輔英醫院主任秘書周上琳醫師、熱心公益並經常為民發聲的辰守天公司董事長林育先、努力推動台灣農業升級與轉型的羽禾精緻農業公司董事長林軒禾、長期服務獨居老人房屋修繕、孩童課輔班及志工訓練的海青青弘會總幹事林芳如、用心廚藝的老新台菜(十全店) 廚房領班鄭皓祐及台北養心茶樓砧板廚助朱俊廷、屏東在地經常獲獎優質企業並嚴格把關食品安全的屏榮實業副總經理吳榮峰、站在第一線為民預防火災，維護生命財產安全的屏東縣政府消防局大三大隊東港分隊隊員黃志然、守護人民健康的屏基護理師許鳳茹10人當選，其中羅竟倫代表出席國優秀青年表揚大會。

▲屏東縣110年社會優秀青年頒獎典禮在六堆客家文化園區舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼蘇清泉與優秀青年得獎人合影。

▲屏東縣110年社會優秀青年頒獎典禮在六堆客家文化園區舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

4位大專優秀青年，分別是屏東大學王浩、屏東科技大學黃詠琪、大仁科技大學王傳惠、美和科技大學林琇慧；14高中優秀青年是屏北高中賴芊卉、屏東高中陳張政軒、屏東特殊教育學校蘇又翎、屏榮高中陳冠臻、民生家商柯妍穗、來義高中柯媞、屏東女中郭人維、日新工商李文道、大同高中伍冠宇、東港海事賴勁仲、佳冬高農莊易蓁、潮州高中王資閔、內埔農工方喬逸、東港高中黃淮庶；另有22間國中遴選出40位學校優秀青年；而蔡江來獎助學金也由各級國中推選出23位優秀同學給予頒贈。

出席這項典禮的有屏東縣政府勞工暨青年處長黃鼎倫、農田水利署屏東管理處長黃信茗、救國團屏東縣團友會長蘇清泉、屏東市長林恊松辦公室主任王金勝、李世淦議員服務處主任李世添、周春米、廖婉汝、莊瑞雄、鍾佳濱等4位立委服務團隊，及各校校長、老師、家長等。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉致詞表示，感謝社會優秀青年長期在專業領域、工作職場與社會公益努力，也特別分享青年最新定義，鼓勵大家永保年輕的心，持續為社會服務。

►Her今天推出「Apple Watch Series 6(GPS)44mm藍色鋁金屬錶殼+海軍深藍色運動錶帶」原價13900元，特價13199元

ET快訊
蘇伊士運河「史上最大擱淺船」！長榮貨輪受困　他曝最新營救關鍵
江宏傑被福原愛「視訊離婚」淚崩！　日網也心疼：老公真可憐
中苗4／6起「供5停2」限水原因曝　一張圖看未來降雨多慘
酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關：5千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國議會議長盃軟網比賽雖雨影響賽程　台南市議會暫得5金2銀1銅

花蓮停車更便利！建置智慧停車導引系統　停車格位手機全掌握

高雄老新台菜十全店廚房領班鄭皓祐　獲選110年度屏東優秀青年

達成慈善捐200萬助弱勢棺木代金　張麗善致謝：行善非有錢人專利

水保局農村再生基金挹注偏鄉農村　水林鄉獲助3250萬

宜蘭罕病身障的維維圓一趟花蓮感恩之旅

新竹漁港增岸邊加水用電設施　停泊免發動引擎取電：減少廢氣

勞動部推產業新尖兵計畫　雲嘉南區逾50班招生中

行銷雲林農產「超賣」力　縣府大廳直播秀號召網友來＋1

屏縣府2年汰換警用機車497輛　強化員警執勤效能

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

全國議會議長盃軟網比賽雖雨影響賽程　台南市議會暫得5金2銀1銅

花蓮停車更便利！建置智慧停車導引系統　停車格位手機全掌握

高雄老新台菜十全店廚房領班鄭皓祐　獲選110年度屏東優秀青年

達成慈善捐200萬助弱勢棺木代金　張麗善致謝：行善非有錢人專利

水保局農村再生基金挹注偏鄉農村　水林鄉獲助3250萬

宜蘭罕病身障的維維圓一趟花蓮感恩之旅

新竹漁港增岸邊加水用電設施　停泊免發動引擎取電：減少廢氣

勞動部推產業新尖兵計畫　雲嘉南區逾50班招生中

行銷雲林農產「超賣」力　縣府大廳直播秀號召網友來＋1

屏縣府2年汰換警用機車497輛　強化員警執勤效能

紅豆也母湯！醫護「11大禁忌食物」吃了＝忙爆…紅墨水下班才能補

全國議會議長盃軟網比賽雖雨影響賽程　台南市議會暫得5金2銀1銅

65元蛋糕中千萬發票找嘸！　財政部回應了

國際長笛藝術節揭序幕 40位菁英長笛家接棒演出

八三夭「激帥西裝造型」曝光！　睽違1年終於報喜訊

影／挺趙少康？親征黨魁機率增？　王淺秋曝韓國瑜想法

抱抱不揪牠！黏人金吃醋「肉身擠C位」　網笑：奴才造反啦

星巴克「香蕉杏仁奶星冰樂」喝下去爽爆　行家再淋巧克力醬更濃郁

阿金跟媽合照「咧嘴燦笑」　見爸秒變嫌棄臉：要放開我沒？

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

東方白鸛將吻別金山　新北動保處籲三不原則

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

南投林管處否認郡大林道將被接管

男女闖國中野營8hrs！校方爆氣

里程數25萬改5萬　黑心中古車商騙好大

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

中彰80家飯店齊推住房優惠　最高折抵500元

南投福興溫泉區　總標價上看17億

他遇臨檢假動作秒逃　警「123木頭人」終結

遊賞萬金杜鵑　新北送好禮獎不完

南投旭光高中66人摘「星」上大學　全縣公校之冠

屏東潮州深夜車禍　2警推車排除障礙

更多熱門

相關新聞

給1千萬也不會改名鮭魚！這名議長3關鍵曝決心

給1千萬也不會改名鮭魚！這名議長3關鍵曝決心

慶祝110年青年節，由救國團主辦推薦的110屏東縣優秀青年代表黃威綸等30多人，今（24）日拜會屏東縣議會議長周典論，青年與周議長對談的初體驗，撞出「鮭魚改名之亂」時事火花；周議長說，「就算要給我1千萬元，我一個字都不會改，因為那是父母給的名字」，引來哄堂大笑。

屏東桌遊主題館藏賭場　嫩妹荷官比賭客多

屏東桌遊主題館藏賭場　嫩妹荷官比賭客多

搶救潘穎諄Day3　船艦直升機來回巡查岸際狂搜

搶救潘穎諄Day3　船艦直升機來回巡查岸際狂搜

屏東潮州深夜車禍　2警推車排除障礙

屏東潮州深夜車禍　2警推車排除障礙

即／F-5E墜海！南仁港附近沙灘發現「大片殘骸」

即／F-5E墜海！南仁港附近沙灘發現「大片殘骸」

關鍵字：

屏東110優秀青年頒獎表揚蘇清泉

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面