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「OHCA只能發黑卡」消防員憶6年前氣爆　親睹腐屍被挖出：放不下

▲高雄氣爆。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄氣爆。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

OHCA意思是到院前心肺停止，不過如果「有人斷頭」，就不會這樣說，會直接給黑卡，因為「資源要留給最緊急的紅卡跟次緊急的黃卡」。一名救災人員發文分享他6年的工作經驗，提到自己在救災現場的所見所聞。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

原PO在PTT的Gossiping上發文分享自己的工作內容，提到自己6年前才剛考完T1消防隊實習，就遇到高雄氣爆事故，不過由於他的轄區較遠，所以現場的學長、學姐早就檢傷分類完畢。

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原PO解釋，OHCA意思是到院前心肺停止，實質意義仍與死亡有落差，因為OHCA還是有機會救活；不過，若在大傷現場，OHCA就會直接發黑卡以表死亡，因為不論有沒有機會救活，都會先將資源留給「最緊急的紅卡跟次緊急的黃卡。」

回憶起6年前，原PO在氣爆現場看到很多人直接被撕成兩半、明顯死亡，他甚至還看到腸子、肝臟、眼球、一個下半身；當時能救的人都已經被送走了，所以學長就教他如何搜救生還者，至於黑卡則留給葬儀社。原PO那時第一次覺得自己什麼都不知道，後來好幾天都在搜救，一具具腐屍被挖出來，讓他難以忘懷。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO分享自己的工作經歷。（圖／翻攝自PTT）

到了現在，原PO已經很習慣如何包紮、翻身上車，從以前被患者罵到怕，到現在撈浮屍，就算臭了一個禮拜他也照樣東找西找翻出證件。不過，在這樣的工作環境之下，原PO的生活也受到影響，睡覺不是夢到在救災，就是拿武器攻擊別人、血肉模糊、受困，他只能一直吃藥，越吃越依賴。

災難現場勢必要搶快，原PO終究無法回歸正常年輕人的生活，現在才25歲的他，就算上夜店喝酒，仍在想著怎麼綁患者會更有效率、如果有人OHCA現場有什麼東西可用、最近的AED在哪；而在分隊內，他也會忍不住一直等警鈴聲，完全坐不住。

原PO坦言，他其實不覺得自己病了，但卻時常想著如果真的在火場殉職了，可能也象徵自己終於完成任務了，「不然感覺裝備一直沒卸下來，好重。」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「你還找證件真是人太好」、「你在第一線面對、處理，真的很厲害」、「很重的擔子」、「辛苦，加油」、「建議去看一下醫生應該會好受點」、「消防是很偉大的職業，辛苦了」、「不容易，很厲害」、「辛苦了，每個善人都是這世界的英雄」。

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