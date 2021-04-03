西部國道多路段「紅爆」！今有7處易塞　台鐵東部線斷國5恐塞爆

▲高公局預估清明連假交通量僅次於春節，約為112 ~ 122百萬車公里，為平日的1.4倍。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是清明連假第二天，高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林，及北向宜蘭-坪林等7大路段。受到台鐵出軌事故影響，東部鐵路幹線阻斷，東部國道與公路塞車情形恐更嚴重。

根據高公局即時路況顯示，國1南下南屯-王田路段一度「紫爆」，時速約20公里左右，國1北上汐止-五堵、內湖-高架汐止端、南下湖口-新竹以及國3南下西湖服務區-通霄路段也是車多，時速不到40公里。至於一向壅塞的國5，目前雙向順暢，時速可達60公里以上。

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▲國5湧入車流，南港路段車多紫爆。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高公局表示，今日(4/3)為清明連續假期第2日，預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林，及北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

另今日國道相關疏導措施包括：6-12時實施國5南港系統南向高乘載管制，0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、單一費率、0-5時全國道暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高速公路局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。高公局祝大家清明節連續假期行車平安。

清明連假收假日重點壅塞路段預測一覽表

4/3 連假第2日

「國1南向」

7-14 時楊梅-新竹系統（5倍）

8-14 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

「國1北向」

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

「國3南向」

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）

「國5南向」

6-16 時南港系統-坪林（5倍）

「國5北向」

12-22 時宜蘭-坪林（7倍）

4/4 連假第3日

「國1北向」

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

「國3北向」

16-20 時關西-大溪（4倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

「國5北向」

9-24 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）

4/5 連假收假日

「國1北向」

15-18 時南屯-后里（4倍）

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

「國3北向」

15-18 時關西-大溪 （4倍）

15-18 時竹山-中興（3倍）

15-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

「國5北向」

10-20 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲清明連假第二日路況預測。（圖／高公局提供）

▲清明連假第三日路況預測。（圖／高公局提供）

為避免交通壅塞惡化，高公局規劃假期間實施國1、國3及國5匝道封閉措施，今日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道（石碇封閉期間改為大客車專用道）、每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道。

連假第3日及第4日（4月4日及5日），每日7至19時，封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口匝道、每日0至24時，封閉國1埔鹽系統及西濱北向入口匝道。

▲清明連假收假日路況預測。（圖／高公局提供）

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