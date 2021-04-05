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國1湖口北向路段時速不到30公里　國5車流逐漸紓解中

▲▼收假日國道路況。（圖／翻攝自高公局）

▲收假日一早，國5持續湧現北返車流，時速僅30公里上下。（圖／翻攝自高公局）

記者賴文萱／台北報導

今天是清明節收假日，根據高公局預報，國道雙向交通量為112百萬車公里，主要以北返車流為主，預估西部國道車流下午起將陸續湧現國1、國3、國6，國5車流則自上午起持續湧現，預估一路塞到晚上8點。

高公局表預估，今日國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。上午國道整體路網，除國5宜蘭至頭城路段於10時起出現車多壅塞外，其餘路段大致正常；下午車多路段除國1北向員林至埔鹽系統及國5北向宜蘭至坪林等路段外，其餘路段大致正常。截至下午17時，國道交通量為72.7百萬車公里，預估全日交通量為112百萬車公里。

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▲▼國道收假日路況。（圖／翻攝自高公局）

▲▼收假日晚上，僅部分路段車多壅塞。（圖／翻攝自高公局）

▲▼國道收假日路況。（圖／翻攝自高公局）

根據最新路況顯示，國1湖口服務區-湖口北向路段車速約32公里，國3龍潭-大溪 北向路段則約33公里，另外，國5石碇-南港系統北向路段車速則約48公里。

清明連假收假日重點壅塞路段預測一覽表

4/5 連假收假日

「國1北向」
15-18 時南屯-后里（4倍）
15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）
16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

「國3北向」
15-18 時關西-大溪 （4倍）
15-18 時竹山-中興（3倍）
15-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

「國5北向」
10-20 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」
16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲▼清明節連續假期收假日路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼清明節連續假期收假日路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼清明節連續假期收假日路況預測。（圖／高公局提供）

▲清明連假收假日路況預測。（圖／高公局提供）

今日國道相關疏導措施包括：14-21時國5北向入口高乘載管制、7-19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、0-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、單一費率、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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