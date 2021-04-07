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越男偷渡來台打工騎機車被攔查　襲警「扯爛制服」下場曝

▲越南籍陳姓男子前年底偷渡來台打工，今年2月間與弟弟共乘機車被中壢警方攔查，竟趁機攻擊員警當場被壓制送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

▲越南籍陳姓男子前年底偷渡來台打工，今年2月間與弟弟共乘機車被中壢警方攔查，竟趁機攻擊員警當場被壓制送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍陳姓男子2019年底從大陸廈門搭船偷渡來台打工，後來與在台灣工作的弟弟聯繫上在桃園市四處打工，今年2月間，兄弟倆共乘機車在中壢區青埔地區違規轉彎時被員警攔查，陳擔心被遣返竟伺機攻擊員警，還抓爛其制服企圖逃逸但仍遭員警壓制送辦；桃園地院法官認為陳非法入境且居無定所，姑念其犯後坦承犯行，依因違反入出國及移民法等罪簡易判決處刑4個月有期徒刑，應於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。

檢警調查，44歲的越南籍陳姓男子曾於2013年6月合法申請來台工作，後來因故逃逸被雇主通報後被警方查獲，同年6月底被遣送回出境，孰料，陳為再度來台工作，以美金7500元在越南委託不知名男子介紹偷渡來台。

2019年11月在越南由不詳之成年人介紹偷渡船隻，從越南河內搭車至大陸地區廈門市不詳地點，再搭乘漁船至高雄偷渡上岸，以此方式未經許可入境台灣，入境1個月後，與不知情40歲的親弟弟陳姓男子聯繫上，此後在桃園地區四處打工。

今年2月7日下午 4 時，陳姓男子與弟弟共乘機車行經桃園市中壢區領航南路附近，因轉彎時未打方向燈被中壢警分局青埔派出所警員攔查，陳唯恐被警方攔查後會被遣送回越南，竟對吳姓員警推擠拉扯身體，導致制服外套破損，還造成其右手與左腳踝處擦挫傷，事後被員警合力壓制送辦；檢方根據員警職務報告、警員傷勢、外套破損照片與密錄器畫面截圖等證據，將偷渡入境的陳姓男子與弟弟分別依未經許可入國罪嫌與妨害公務罪嫌申請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，陳男為謀在台工作，以非法方式入境後到處打工、居無定所，影響我國對於外國人入國之管理，為員警盤查時尚試圖逃跑，實屬不該。惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，依未經許可入國罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1仟元折算1日，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，本案還可上訴。

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