國5返工車潮湧現「時速30公里」塞回台北　西部國道估16時起開塞

▲國5湧入返工車流，陸續塞回台北。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

今天是清明連假第三天，目前國5宜蘭至坪林北向路段車多壅塞，時速30公里上下，返工車潮已陸續上路。高公局預判今日易壅塞路段，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪等，車潮預估下午後出現。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為33.8百萬車公里，預估本日交通量為119百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向內湖-五堵、國5北向宜蘭-坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

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▲連假第三天國5塞車路況。（圖／翻攝自高公局）

目前，國道大致上僅有國5宜蘭至坪林北向路段車多壅塞，時速30公里上下，返工車潮已陸續上路；高公局表示，西部國道如國1、國3等路段預估下午後也會陸續有北返車潮出現。

清明連假4/4第3日重點壅塞路段預測一覽表

「國1北向」

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

「國3北向」

16-20 時關西-大溪（4倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

「國5北向」

9-24 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲清明連假第三日路況預測。（圖／高公局提供）

不過，高公局研判下午國1北向南屯-后里、西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北、國3北向關西-大溪、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形。

今日國道相關疏導措施包括單一費率、0-5時暫停收費、7-19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、0-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5蘇澳至頭城北向入口高乘載管制、開放路肩及匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

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