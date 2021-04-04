國道9大地雷路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐塞到深夜

▲高公局預估清明連假交通量僅次於春節，約為112 ~ 122百萬車公里，為平日的1.4倍。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是清明連假第三天，交通部高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統9路段。

高公局表示，今日是清明連續假期第3日，預估國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.35倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均44百萬車公里的1.5倍。

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高公局預判今日易壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統；建議北向用路人儘量於上午時段出發。

▲國5湧入車流，南港路段車多紫爆。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

今日國道相關疏導措施包括單一費率、0-5時暫停收費、7-19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、0-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5蘇澳至頭城北向入口高乘載管制、開放路肩及匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

清明連假收假日重點壅塞路段預測一覽表

4/4 連假第3日

「國1北向」

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

「國3北向」

16-20 時關西-大溪（4倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

「國5北向」

9-24 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）

4/5 連假收假日

「國1北向」

15-18 時南屯-后里（4倍）

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

「國3北向」

15-18 時關西-大溪 （4倍）

15-18 時竹山-中興（3倍）

15-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

「國5北向」

10-20 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲清明連假第二日路況預測。（圖／高公局提供）

▲清明連假第三日路況預測。（圖／高公局提供）

▲清明連假收假日路況預測。（圖／高公局提供）

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