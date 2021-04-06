鐵鍊鎖頸性侵！網拍靚女遭騙出「電昏囚2天」　渣男下場曝

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子不滿同居女友欲分手，為了挽回女子感情，竟以玩具槍恐嚇，還二度將女友以鐵鍊鎖在牆壁上，並多次伺機性侵得逞，去年3月間，警方循線查獲救出被黃男捆綁在行李袋中的女子並當場拘捕黃男到案。法官審理後依3個加重強制性交罪與1個強制性交罪判處應執行19年2月有期徒刑，還可上訴。

據指出，受害女子本身有正當職業，還從事網拍工作，長相秀麗的女子於2019年認識當時單身的黃姓男子，交往後很快搬進黃男的透天厝同居，女子後來聽聞黃男常在外面拈花惹草，心情十分鬱卒，但黃男卻矢口否認。

2020年1月間，女子聽朋友說，黃男另有女友，一怒之下決定分手，黃男一度拿出鮮花企圖挽留但被拒，立即變臉改拿玩具槍恫嚇女子，「想自己有事還是家人有事」，隨即脫光其衣物硬上性侵得逞；事後，再以預藏鐵環鎖住其手腳，還將其押往宜蘭，女子在房門後寫下求救「叔叔，救我，他瘋了」等求救訊息。

女子被押往宜蘭後，黃態度軟化不斷解釋，女子心軟同意與黃復合，返回同居處，將留在牆壁上求救訊息洗掉，但女子擔心黃男情緒驟變，把家人連絡方式交給公司主管，還在LINE記事本上留下個人資料。

去年3月下旬，女子無法忍受黃男情緒驟變且喜怒無常，決定求去，黃男找到一間廢棄建築，裝飾成囚室，再喬裝成女子以網購為由和其聯絡，3月28日清晨5時許，黃偽裝成長髮女子佯稱是網購女子直接將女友載往囚室，女子發現這名女子竟是黃男當場崩潰，黃男以電擊棒擊昏女友，再以鐵鍊拴住頸部與手腳等處，女子被囚禁2天期間，曾3度遭黃男硬上性侵得逞。

黃男後來擔心被女友的親友報警抓人，準備搬遷，將女友綑綁在行李袋中，正準備離開時被埋伏員警即時衝上門，救出在行李袋中已奄奄一息的女子，趕忙送醫急救，黃男也當場被逮捕到案。

黃男在地院審訊時，辯稱是與女友去宜蘭玩，將女友強押至廢棄空屋部分，則坦承犯行，黃承認違背女友意願下與其發生3次性關係，但過程中沒有凌虐女友；法官根據相關事證與證人證詞，認為黃男犯行明確，已涉犯1次強制性交罪與3次加重強制性交罪，4罪合併應執行刑19年2月，均不得易科罰金，本案還可上訴。

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