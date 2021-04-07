高雄男連假載家人崗山之眼踏青出意外！自撞護欄幸5人皆無傷

▲陶男所駕駛的車輛行經轉彎處不慎擦撞，所幸一家5口都沒有受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄岡山區一名63歲的陶姓男子3日趁清明連假載全家一共5人到崗山之眼園區踏青，因為妻子領有身障手冊，經過管制人員確認後，同意他們開車上山，沒想到下山時疑似因為不熟路況，又遇上大彎道，轉彎不慎撞上護欄，一家5口被突如其來的意外嚇到驚魂未定，經過引導到一旁休息，所幸5人皆未受傷、僅有車損。

警方指出，這起意外發生在3日下午3點40分，崗山之眼的入口處，員警接獲報案後，到場看到陶男開的廂型車開上路邊護欄卡住進退兩難，由於事故地點屬於前往景點的交通要道，接駁車、共乘計程車往來眾多，員警除了進行交通疏導外，也趕緊將這驚魂未定的一家5口引導到一旁空地休息、等待救援。

▲陶男所駕駛的車輛行經轉彎處不慎擦撞，所幸一家5口都沒有受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

幸好陶男一家人僅有受到驚嚇，人並未受傷，他們看到員警第一時間積極協助、不停表達感謝之意，一家人準備返回鹽埕時，仍頻頻向警方道謝，並讚譽岡山員警的服務熱忱。警方提醒民眾自助旅遊宜先了解旅行路線，事先搜集當地交通、路況資訊並邀集友人一同前往，對於山區、海邊或偏僻處所由應注意安全，多一份用心，少一種危機平安回家最好。

▲陶男所駕駛的車輛行經轉彎處不慎擦撞，所幸一家5口都沒有受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。