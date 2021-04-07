高雄BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他...我處理

▲女子稱車是她開的，口中不斷說：我處理。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市新興區傳出一起自撞車禍，一輛白色BMW高速從中正三路西向東行駛，要右轉民族二路時，車輛撞上安全島，整輛車則卡在車道上動彈不得。這時一名女子下車不斷喊著：「我處理好不好」，一度想幫頂罪，不過調閱相關資料，確定車非女子開的，而是另名男子開的，且酒測值超過法定標準值，全案依公共危罪移送高雄地檢署偵辦。

▲車子卡在分隔島上 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這起自撞車禍發生在7日2時25分許，警方接獲報案中正三路與民族二路口有車禍，立即派遣警網前往查處，到場後發現係一部自小客車自撞分隔島，車內有駕駛與乘客2人所幸均未受傷。

經初步調查，一輛小客車沿中正三路西向東方向行駛，行經中正、民族路口時，欲右轉民族二路不慎撞擊分隔島，整輛車就卡在分隔島上，車上33歲的陳姓男子與車內26歲的尤姓女子都未受傷。

▲女子稱車是她開的，口中不斷說我處理 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方到場時車上兩人都已下車，雙方都聲稱車是自己開的，不過男子因喝酒醉情緒有些激動，且拒絕配合酒測，一旁一名身穿低胸裝的女子則抱著他想安撫情緒，更喊著：「不要動他！我處理好不好，我都上車，我都處理」，警方則將兩人派回派出所釐清車是誰開的，經檢視相關資料影片，確認車是陳男開的，陳男酒測值超過法定標準值，全案依公共危罪移送高雄地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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