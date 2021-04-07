高雄196輛老爺車追歹徒！砸3.5億換新　終結「看不到車尾燈」夢魘



▲高雄市警局購置的首批新車已陸續交車 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市警車老舊率過高，經費不足汰換速度慢，基層抱怨不斷，市長陳其邁上任後積極向中央爭取預算購置新車，110年度中央補助款7069萬元及市府一般性補助款1億305萬元，預計購置汰換警用車輛共194輛(巡邏車146輛、偵防車48輛)，老舊警車汰換後，逾齡率可自60.46%下降至24.86%。





▲不少警車車齡偏老。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市警用汽機車車齡偏高，屢遭詬病，如何保障員警執勤安全、強化警勤機動能力，問題不時浮上檯面。高雄市府警察局表示，自高雄市長陳其邁上任之後，對於警用車輛老舊情況非常重視，即同意配合編列110年度一般性補助款新台幣1億305萬元，加上從109年至110年已爭取到中央補助經費2億4806萬元，合計可供汰換警用車輛經費共3億5111萬元。

▲高雄市府警察局 。（圖／記者洪靖宜攝）

市警局補充，109年度中央補助款1億7737萬元，共購置汰換警用車輛197輛(巡邏車107輛、偵防車90輛)，於110年月至4月中旬起陸續交車，預計到3月31日止，計有154輛驗收交車完畢。

而在110年度中，中央補助款7069萬元及市府一般性補助款1億305萬元，預計用來購置汰換警用車輛共194輛(巡邏車146輛、偵防車48輛)，等內政部警政署車輛共同供應契約重新招標公告後下單，老舊警車汰換後，逾齡率可自60.46%下降至24.86%。盼能有效改善警用裝備，提升打擊犯罪能量、增進治安維護功能。

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