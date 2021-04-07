誤信網路求職廣告寄出金融卡+存摺　高雄17歲少女慘淪人頭戶

▲高雄少女小芳（化名）因誤信網路上的求職廣告，將自己的存簿、提款卡寄出，慘淪為人頭帳戶。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名17歲少女小芳（化名）因為年少無知誤信網路上的求職廣告，將自己的存簿與提款卡寄給對方，慘淪為人頭帳戶，又因為小芳從小父母離異，母親是新住民，從事美甲業獨立扶養她，因此小芳的家庭關係較一般孩子薄弱，她國中畢業後就鮮少與家人聯繫，此次淪為人頭帳戶，不知如何獨自前往法院，導致未前往開庭遭臺灣高雄少年及家事法院發佈協尋。



高雄少年隊隊員警事後獲知此事，利用時下青少年較常使用的社群通訊軟體分析研判小芳可能的出沒地點，最終找到她工作的地方，警方上門時，小芳還以為有新客上門以笑容開心迎接，直到警方出示證件才驚覺事情大條，並向員警表示當初因缺錢花用在網路看到手工藝兼職廣告，不僅可以預支薪水還能在家工作，年少無知的她當時立即與對方加LINE通訊軟體詳談。

期間對方甚至提供造假的公司營業證明、合約書及洽談人員身分證，讓小芳信以為真！因而將自己的金融卡及存簿透過商店寄出，後來要領錢時發現自己的帳戶成為警示帳戶被凍結，但她仍不敢告訴母親，也未至法院開庭，直到警方找上門才發現自己成為詐騙集團的人頭帳戶。在前往法院的途中，少年隊員警持續鼓勵她，「切勿因害怕而忽視及逃避，面對錯誤也是人生成長的課題」，小芳事後感謝少年隊隊員警能予其改過自新的機會，往後面對不明的資訊也會多加審視及求證，不再把個人重要物品提供給他人。

▲高雄少女小芳（化名）因誤信網路上的求職廣告，將自己的存簿、提款卡寄出，慘淪為人頭帳戶。（圖／記者黃子倩翻攝）

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