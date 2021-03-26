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交友密碼「180+職軍」超神！他實測5分鐘驚呆：第一次覺得被愛

軍人、阿兵哥、志願役、義務役、當兵。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友最近下載交友軟體，身為171cm菜鳥的他戰績慘烈，在經過一番觀察後，他將暱稱改為「180／職軍」，結果行情瞬間飆漲，讓他哭笑不得，「有夠扯的！第一次感覺到被愛，也覺得自己悲哀。」

男網友日前在dcard發文提到，想說下載個交友軟體玩，然而點聊天室沒半個人接受，半個多小時過去，依舊0戰績，「觀察有幾個女性ID指名要職業軍人，我就改一下暱稱，180／職軍，X邀...結果一改下去，馬上有一個女生邀請我聊天，說想約約看。」

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初嚐甜頭的他立刻跳出聊天室，接著隨便點了一個女生，沒想到迅速成功，「重複了好幾次，5分鐘不到就加到快10個女生，很多人直接表明對職軍有好感，太扯了吧？180+職軍=約砲密碼？」

▲ipair,分手,小三。（圖／pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

對此，網友們紛紛回應，「難怪我前男友約不完，快要百人斬了呢」、「海龍出來女生直接貼上來」、「改完5秒就有人送邀請」、「試試看180／醫生」、「有錢又好騙」、「關職軍屁事，165職軍就不會有人滑了」、「錢好騙，不信你試試看」。

po文也釣出許多女生吐露真心話，「比較好收錢吧」、「拳擊手、有健身、工程師、外國人，一堆妹子貼」、「玩玩的確可能找那些啦，要認真的一定pass滑掉」、「職軍就是收入穩定而且高，滿足部分女生對高的需求，加上又是在交友軟體上，通常體力也會比較好」。

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