賣自己約炮影片「1部最高3200元」　他遭判4月求法官：再判輕點

▲北市辛男於網上與多名未成年少年「約炮」，並取得對方同意拍攝性愛影片甚至將影片售出。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名32歲辛男於網上與多名未成年少年「約炮」，取得對方同意拍攝性愛影片後竟在臉書同志社團貼出影片內容，以檔案大小1200元、2100元及3200元不等的價格出售。士林地院一審依違反兒童及少年性剝削防處有期徒刑4月，他因不服再提上訴，日前二審判處他緩刑3年，緩刑期間付保護管束並向國庫支付新臺幣9萬元。

辛男2019年10月到2020年1月間，於臉書社團《同志男同志〔臺灣gay 〕》張貼「內地正太少年影片出售喔，有需要的私我拿目錄喔」供不特定人士上網點選瀏覽，他再與網友聯繫，依據影片內容分成1200元、2100元、3200元不等價碼出售，待買家匯款，再將影片存入隨身碟，用超商方式寄出得手12000元。

據悉，辛男的影片來源完全是自己和未成年少年「約炮」的自拍影片，但他在所有影片裡未曾露臉，他強調拍攝過程都有經過對方同意。

辛男於偵查時坦承不諱，士林地院依違反兒童及少年性剝削防治，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日；並扣押他犯罪筆記型電腦設備、及手機等物品。

豈料辛男認為一審量刑過重，並表示其他類似案件法院都有給予緩刑，他希望法院可以給他緩刑的機會，另外希望別沒收他的手機殼等物品。

二審合議庭認為他未受有期徒刑宣告，念他僅因一時失慮才犯下錯，犯後也知錯坦承犯行，可見有悔改的心，故審酌上情，並認為辛男經過該次偵查、審理程序及罪刑科處，應該能有所警惕，信任他不會再犯，將有期徒刑4月暫不執行，並宣告緩刑3年，以勵自新，但為確保辛男能記取教訓並建立尊重法治的正確觀念，需向國庫繳交9萬元並接受法治教育3場次，諭知於緩刑期間付保護管束。

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