產後帶孩性慾0！翻老公手機「爆鹹濕5星好評」　她心碎：懷孕就約了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友產後將所有精力放在孩子身上，導致性慾全無，這段期間也沒再給老公碰過；怎料，最近她翻對方手機，震驚發現丈夫竟花錢找茶妹，而鹹濕的對話內容更令她心碎。

女網友在dcard緩緩說道，「我孕期7個月後，就沒給老公碰，生產後所有精力都在小孩、擠奶、補眠等，也完全沒性慾了。」沒想到，最近她意外發現，先生竟在外找茶妹，還讚不絕口直呼「跟照片的風格不一樣，比照片性感，沒有要改進的，口技超厲害。」

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看到這段對話，原po不禁想起前幾天老公曾莫名其妙地問說，「我舉例喔，假設妳沒有性慾，能接受另一半去找人解決嗎？」而當下她的回答是，「沒辦法接受，我覺得很噁心，如果你碰了就不要碰我，我不想跟別人共用。」

▲渣夫大讚茶妹性感又技能滿點。（圖／翻攝自dcard）

傻眼的是，先生竟表示，這種情況自己能接受，甚至辯駁說「她們都有防護阿！」如今看到鐵證，老公此番言論格外諷刺，就像在打預防針，她不禁心冷直呼，「我覺得他在問我時已經做了。要裝作沒看到嗎？但我已經把這個人封鎖加刪除了。」

最後，女網友也補充道，這已經不是第一次，「我懷孕的時候，就有看到他在幫朋友約，那時候就很明確告訴他，我不喜歡，不能有下次。」

對此，網友紛紛替她抱不平，「怎麼會有那麼渣的垃圾，老婆在辛苦顧小孩他只會下面癢，我勸原po離一離，繼續過下去只會痛苦而已」、「先鬧到婆家全家族都知道」、「好噁！努力幫忙顧小孩，結果跑去偷吃」、「應該是為了之後鋪路才問妳能不能接受吧」、「爛男人怎麼那麼多」。