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7旬翁心導管術後未服藥開車腳軟　警方及時攔下保平安

▲南投清境民宿黃姓業者（中）開車上路，因身體不適險釀自撞意外。（圖／民眾提供）

▲南投清境民宿黃姓業者（中）開車上路，因身體不適險釀自撞意外。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投清境民宿業者黃姓老翁，日前獨自開車下山，未料行經仁愛鄉霧社地區就因未按時服藥控制心導管術後症狀，導致頭暈腳軟，險些無法控制行車方向而自撞，所幸霧社派出所巡邏員警及時發現異狀而攔檢，並代為駕駛黃男座車送他返家休養。

仁愛警分局霧社派出所巡佐陳俊嘉、警員高峯嵐18日上午執行巡邏勤務，10時30分在仁愛鄉仁和路79號前發現一部自小客車，不但車行速度異常緩慢，而且車身左右搖晃、不穩，隨即上前示意停車檢查。

警員詢問後發現，黃姓駕駛（72歲）為清境地區某間民宿的負責人，日前接受心導管手術後出院，當天想改看中醫並訪友，於是獨自駕車從清境地區住處出發，不料行經霧社地區便明顯感受到頭暈、雙腳無力、精神無法集中，開車才會出狀況。

這時黃男妻子也開著另一部自小客車趕到現場，指黃男因心導管術後加上高血壓痼疾，當天早上卻未按時服藥，不聽勸阻即獨自一人開車外出，才開車沿途尋找，所幸警方及時攔查、關心，才能順利找到老公。

警方在黃姓夫婦懇求下，代為駕駛黃男的自小客車，助其平安返回住處休息，由其妻和外傭照顧，總算化解一場可能的交通意外事故。
 

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