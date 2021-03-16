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「晨神」林依晨前男友鄭家堯性侵案　鄭男須判賠180萬確定

鄭家堯渉性侵友人13歲幼女被判刑。（圖／記者張曼蘋攝）

▲鄭家堯。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「晨神」林依晨前男友鄭家堯被控性侵、猥褻友人13歲混血女兒案，遭判刑7年6月定讞，已入監服刑近2年。少女與家屬共同求償500萬元，一審判決鄭家堯須賠償90萬元，二審加碼改判須賠償180萬元。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回雙方上訴確定。

鄭家堯本為富商，因2010年和小14歲的林依晨戀情曝光，才受到外界關注。由於林依晨形象好、演技好、待人處事好，被封為「零負評女神」；但唯一對媒體爆發之事，就是這段戀情。當年外傳鄭男已有過婚姻和小孩，林依晨震怒回應：「現在和我交往中的這位男士，並不神秘，只是低調，他沒有讓我煩惱的、不當的異性交往關係，從未有過婚姻紀錄、也未曾有過小孩。」

而林依晨結婚後，面對鄭男的性侵案件僅淡淡透過經紀人回應：「已經很多年未與鄭先生聯絡，也已經很久沒有鄭先生的消息了，我們實在沒有權利和立場來回應或發表任何言論。」

熱愛運動的鄭家堯，2013年結識少女Amy的父親，鄭男常到對方家中作客，竟與當時年僅13歲的Amy發生戀情。2014年2至4月間，鄭男多次在自宅、Amy住處發生關係；同年8月，鄭男開車載Amy到礁溪遊玩3天2夜，2人也多次發生關係。Amy父親知悉後震怒，除提出告訴外並求償500萬元。

刑事部分，鄭家堯一審遭判刑2年8月，二審改判7年6月，第三審最高法院2019年2月間駁回上訴定讞，檢方通知鄭家堯前來執行，但鄭家堯卻搞失蹤5天，一直到當年4月才到案，被發監執行。

民事部分，一審判決鄭家堯須賠償90萬元，二審高等法院改認定鄭家堯侵害Amy的健康權及性自主決定權，亦侵害Amy父、母對Amy之保護教養親權，且情節重大，因此改加碼判賠180萬元。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴確定。

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