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鋒面雨彈來了！一周3變天「降溫吹冷氣」雨區曝光　網心痛：快下雨

▲▼。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲8日將變天，有一道鋒面掠過北台灣。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員林定宜表示，受東北季風持續影響，僅花東地區、高屏山區有零星短暫雨，其他地區天氣大致穩定，7日（周三）東北季風稍微減弱，風向轉為偏東風，氣溫逐漸回升，北東高溫22至25度，中南部上升到28、29度，下雨區域集中在迎風面東半部，中南部山區、屏東地區也有些零星短暫陣雨，預估8日（周四）還有一波東北季風增強，北東部有局部短暫雨，中南部山區、屏東零星短暫雨，水氣增加，北東再度轉涼。

氣象局預報，7日東北季風將稍減弱，水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨，午後中南部山區及屏東地區有零星短暫陣雨；全台早晚仍涼，中部以北及宜花低溫16至19度左右，南部及東南部約20度左右；北部及東半部高溫略升至24至27度，中南部可達29度，屬於溫暖微熱，日夜溫差較大。

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▲▼。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲「這波水氣較多」，北東轉涼雨有局部較大雨勢發生機率。（圖／NCDR、中央氣象局）

 預計8日東北季風增強，9、10日（周五、六）東北季風影響，北部、東北部天氣轉涼，這波水氣較多，8、9日北部、東半部地區及中南部山區都有下雨機會，屏東地區有零星短暫雨，中南部平地雲量也增多；10日大台北及東半部有局部短暫雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。其中８日晚間至10日基隆北海岸及東北部地區水氣偏多，有局部較大雨勢發生機率。

面臨56年來最嚴重乾旱，中部地區6日開始實施限水措施「供5停2」，近日的幾波鋒面降雨卻始終下不到中南部地區「解渴」，網友看了心痛直呼「我家這邊(屏東)昨天有下一丁丁毛毛雨，就這樣…」、「都快沒水可用 ，趕快下雨吧！全台下大雨吧！或是有辦法製造颱風降雨比較快？」、「又沒下到台中了，可憐呀」、「中南部無水可用」。

天氣風險公司總經理彭啟明則分析，最近北部、東北部感覺天氣涼涼的，8、9日（周四、五）有一波東北風南下，降溫會更明顯，11日（周日）開始回溫到12、13日（下周一、二），近期都是類似天氣，顯著回溫要一波一波來，「最大麻煩是，近期沒有顯著降雨」，根據歐洲中期預報中心預估，4、5、6未來這3個月，降雨比平均值少很多，對西半部是壓力。

彭啟明指出，8、9日東北風增強影響，加上有一道鋒面掠過北台灣，迎風面北部東半部有一點短暫性陣雨，溫度明顯下滑，中南部則仍沒有什麼降雨，天氣不像北部變化大。這樣天氣持續到9日，9、10日吹東風，西半部相對晴朗，11日起改吹東風明顯回溫、炎熱，一直到14日（下周三）後又有明顯東北風南下。

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鋒面雨彈來了！一周3變天「降溫吹冷氣」雨區曝

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