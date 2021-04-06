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限水大作戰！天才老爸買「1神物」回家儲水　網全笑歪：怎麼蓋蓋子啊

▲有網友曬出爸爸買回家的「儲水神器」，引發熱議。（圖／翻攝自Dcard）

▲天才老爸竟買了2個「嬰兒用游泳池」回來儲水。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者閔文昱／綜合報導

苗栗、台中（含北彰化）地區今（6）日啟動「供五停二」限水措施，不少民眾紛紛搶購儲水設施，盡量降低限水所帶來的影響。就有網友分享了家中超誇張的「儲水桶」，只見她爸爸竟買了2個「嬰兒用游泳池」回來，讓她看了嗨爆，網友也直呼「想下單了」。

一名網友在Dcard以「臺中限水 我爸居然買了這個」為題發文，表示一般人儲水時都是用儲水桶，結果當她跟爸爸說了會限水的消息後，爸爸竟買了「嬰兒用游泳池」，讓原PO相當傻眼，直呼「讀書讀到一半直接嗨起來」。

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原PO在文中的影片表示，「當我跟我爸說，台中限水的時候，你們家有儲水槽，我們家有游泳池呢，兒童用游泳池，不只一個，還有2個喔，原本還要買歡樂版給我呢，酷喔！」

▲有網友曬出爸爸買回家的「儲水神器」，引發熱議。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友指出，一般人家中都是用儲水桶儲水。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛笑稱「夭壽，想下單了」、「你爸好歡樂」、「笑死哈哈這聲音超好笑」、「哇嗚，如果讀書讀得很累還能跳水呢！」、「想知道怎麼蓋蓋子」、「感受到你的崩潰了」。

不過也有網友質疑，用游泳池儲水恐怕會造成水資源的浪費，「我相信沒水應該不是不夠用，是有人很貪心」、「變相浪費水資源」、「不要浪費水」、「都限水了還買這個來玩水」，在衛生方面，也有網友認為「我就問，怎麼蓋蓋子⋯」、「沒辦法蓋蓋子超髒的」、「養蚊子嗎」、「提醒你，自來水有保鮮期3天，超過會滋生細菌」。

原PO也在底下留言區解釋，其實爸爸的本意不是貪心 只是是希望她從家裡搭車回去臺中時比較好攜帶而已「況且這兩個嬰兒用泳池也沒辦法裝到多少水，大家一起加油吧！」

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