內外夾殺！停水+中火3號機無預警重啟　盧秀燕痛批中央與民為敵

記者游瓊華／台中報導

台中今起開始分區限水，台中火力發電廠3號機組昨天又無預警重啟點火，台中市長盧秀燕痛批，這幾天全國電力備載容量都在11%以上，呈現綠燈，中央對市府既未通知、也不協商，更不顧台中市民的情感，重啟3號機組燃煤發電，中央不通知、不溝通的惡意，令人遺憾。

中火3號機昨日深夜比照2號機組啟動點火、逐步升溫投煤運轉，市長盧秀燕今(6)日主持市政會議時表示，中央戕害中部民眾健康的作法，她表達強烈不滿和抗議，市府一定會和民眾站在一起，更團結、更努力，「以民為本」，化危機為轉機，這就是「台中人的精神」。

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▲內外夾殺！中火3號機無預警重啟，盧秀燕痛批中央與民為敵（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕強調，對於中央政府這種帶頭製造空氣污染，強迫台中用更多肺發電、戕害中部民眾健康的作法，她表達強烈不滿和抗議，市府對台中又是限水，又是在不缺電的情形下，恢復3號機組燃煤發電，這種與民為敵的執政態度，相信台中市民都有感受。

台電也發出回應表示，3號機已經環保改善完成，原本就是可合法使用的機組，再加上用電量持續成長，3月底負載屢創高峰，預計4月用電量仍將攀升，而供給面因近期水情不佳，影響水力發電，且台中電廠1號機已從2日起停機檢修、核三廠1號機明日起將大修，大潭電廠第6-1氣渦輪機預計11日大修，為確保4月份備轉容量率維持在10％以上，因此依法安排3號機點火併聯發電。