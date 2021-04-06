一起抗旱！台中平和里推100元洗澡+迺夜市行程　鄉親捧場

▲台中北屯平和里為體恤里民推出遊覽車，邀請里民揪團一起來洗澡。（圖／翻攝自林煜舜臉書）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

揪團一起來洗澡！4月6日起台中地區開始實施「供5停2」分區限水措施，北屯區平和里里長林煜舜體恤里內有些里民住在老舊公寓，或有儲水不便的鄉親，提供揪團來洗澡的「便民措施」，以遊覽車載里民先去豐原飯店洗澡，洗完澡再到廟東廟口夜市迺夜市，每人收費100元，共有2個時段2梯次，一推出就受到里民熱烈歡迎，6日晚確定可以出車。

林煜舜表示，因為有不少里民跟他反映住的是老舊公寓，水塔小儲水量不足，或有里民因工作因素無法排隊領水，擔心身陷下班回家一身臭汗卻沒有水可以洗澡的窘境，在評估過後決定以遊覽車的方式，推出揪團一起來洗澡的活動。

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林煜舜指出，目前初步的規劃會為每人收費100元，先在晚上7點和8點，從文心國小出發，先去豐原飯店洗澡，洗完再散步至廟東廟口夜市，最後才返回文心國小。

他也說，目前報名踴躍，一台車40人已經差不多坐滿，費用部分一人收100元，但他自己還要倒貼錢。還有家庭打來問，不滿4歲小孩要怎麼算錢，讓他無奈，此外，還有許多都不是自己里的里民，但他也都抱著服務鄉親的立場，接受報名。雖然豐原部分地區僅減壓位限水，也有里民擔心在限水期間，這樣的作法是否會遭來非議，但林煜舜強調這是替民眾解決日常生活所需，不管人數多少，時間到就會出發一起來洗澡、迺夜市。

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