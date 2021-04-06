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台鐵出軌總理賠金最新統計！　金管會預估超過6億

▲▼408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者陳煥丞攝）

▲408次太魯閣號出軌事件，台鐵預估總理賠金超過6億。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳依旻／台北報導

台鐵太魯閣號408車次於 4月2日上午不幸出軌，死傷慘重堪稱半世紀最嚴重事故，金管會今（6）日公佈理賠金最新統計，總額加總預估超過6億，確切金額還得看傷者後續治療而定。

金管會為協助事故保險理賠及關懷受災保戶事宜，已在事故發生後第一時間即責成保險公司應主動關懷並協助受災保戶，保險公司也主動查找保戶及積極協助處理保險理賠事宜，並提出相關服務措施，

金管會指出，此次事故由國泰保險承保鐵路旅客運送責任保險，依保險契約責任每一人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元，預估給付金額逾2億元；涉案工程車是由明台產物保險股份有限公司承保強制汽車責任保險，每一人死亡200萬元，失能最高200萬元、傷害醫療最高20萬元，預估給付金額逾1.4億元；傷亡名單中有4位乘客以信用卡支付票款，預估給付信用卡綜合保險理賠金額逾7,000萬元，其餘持續確認中。

在人身保險部分，保險公司已就本次事故罹難者進行保戶身分比對，已知為保險公司之保戶計211名，身故者為42位，傷者169位，其餘尚待進一步確認，目前預估總賠付金額逾2.4億元；另外，受傷者因尚待後續治療，理賠金額現階段尚難預估。

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