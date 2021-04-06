德砸230億購「全球鷹」　憂撞民航機只好送入博物館

▲ 美國「全球鷹偵察機」（RQ-4 Global Hawk）。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

德國在2009年獲得首架「全球鷹」（Global Hawk）家族的「歐洲鷹」（Euro Hawk），前後花費超過8億美元（約新台幣230億元）採購美製RQ-4全球鷹無人機，沒想到尚未正式服役就被打入冷宮，將放入柏林的聯邦國防軍軍事史博物館（The Bundeswehr Museum of Military History），淪為永久展示品。

綜合外媒報導，德國政府決定將這架屬於全球鷹家族的歐洲鷹，連同其他地面管制站被送往聯邦國防軍軍事史博物館，作為永久性的展覽品，最快將在2022年和眾人相見。而這架歐洲鷹的備用零件、專用工具、測試設備和其他裝備，將轉交北約（NATO），計畫共同採購5架RQ-4D無人機。

德國自2000年啟動歐洲鷹計畫，決定採購5架配備訊號情報（SIGINT）蒐集設備的RQ-4無人機，在2009年獲得首架歐洲鷹。不過歐盟航空管制機構認為，無人機缺乏必要的組件，包括其導航和飛行控制系統，在沒有足夠安全設計之下，若是航行在擁擠的歐陸航線上，存在著和民航機相撞的高風險，因此拒絕該機在歐陸上空飛行。

▲美國RQ-4「全球之鷹(Global Hawk)」無人偵察機。（圖／達志影像／美聯社）

由於計畫長時間延誤加上成本嚴重超支，德國總計花費近8億美元進行採購和測試後，在2013年決定取消該計畫，當時的國防部長湯馬斯（Thomas deMaizière）在龐大的政治壓力下請辭。過去一度傳出加拿大有意購買，用以監控北極地區冰層和海洋棲息地，最終仍決定放棄，交易未能成功，歐洲鷹最終無法飛上天值勤任務，只能淪為博物館內的展示品。