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九州擬部署F-35B　增強東海戰力「可直飛釣魚台」

▲F-35B,戰鬥機。（圖／USN）

▲日本擬在自衛隊基地部署F-35B戰機。（圖／USN）

記者陳怡靜／綜合報導

日本政府為了因應中國強化空軍戰力，並增加在東海影響力，將在宮崎縣新富町的新田原基地，部署最先進的隱形戰機F-35B，防衛省九州防衛局次長玉榮一邦，與宮崎縣政府與副知事日隈俊郎在5日會面，就部署戰機一事展開協調，最快將在2024年部署完畢。

據《共同社》報導，玉榮一邦在會中指出「新田原基地是有利的候選地之一」，日隈俊郎則表示，中央政府首度向宮崎縣說明F-35B部署計劃，預計最快在今年內決定部署地，縣方要求在方針敲定之後立即提供相關資訊，以讓縣府判斷是否應接納。

最初防衛省有意閉門會談，不過縣方反對，強調為了向縣民傳達政策推動，「若不公開將無法接受」，希望當局能夠誠實應對。

F-35B具備隱形能力，有別於傳統起降的F-35A，可以短距離起飛和垂直降落，日本政府基於2018年底制定的《中期防衛力整備計劃》（中期防），預定在2023年度引進18架F-35B，最終目標是42架。日本防衛省指出，政府將F-35B定位為「離島防衛王牌」，即便在沒有自衛隊基地的離島，也可利用民用機場進行部署。

新田原基地位於九州島上，是日本最大的航空自衛隊基地，鄰近廣島縣海上自衛隊吳基地和美軍海軍陸戰隊岩國基地。若F-35B部署於新田原基地，也將成為F-35B首度落腳自衛隊基地，可在新田原基地以南的馬毛島訓練起降，也方便在緊急情況下快速抵達沖繩附近的東海釣魚台海域。

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