印尼、東帝汶暴雨釀上百人死亡　外交部慰問並願提供協助

▲暴雨強襲印尼、東帝汶，洪水、土石流至少造成160人死亡，數千人撤離。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者黃巈禾／台北報導

熱帶氣旋塞洛亞（Seroja）自3日起，連日來在印尼東南部和東帝汶降下暴雨，引發水患及土石流，兩國災情至今造成至少160人死亡、上百人失聯，數以千計災民被迫撤離家園。外交部表示慰問並願提供相關協助。

外交部長吳釗燮立即請亞太司長曾瑞利致電駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso），代表我國政府及人民對印尼水患的由衷慰問，並指出如果印尼政府有需要，台灣願意提供相關協助。

章溥帝代表感謝我國政府及人民的即時關懷。此外，我國駐印尼代表處與駐泗水辦事處也分別在臉書（Facebook）及推特（Twitter）上關心印尼及東帝汶的災情。





外交部表示，根據駐印尼代表處掌握的消息，目前暫無國人受困在印尼及東帝汶災區，外交部及駐處將持續密切關注災情，並將與印尼及東帝汶政府相關單位，以及我國民眾與台商保持聯繫，提供必要協助。

外交部呼籲，在印尼東部地區及東帝汶商旅的國人，務必注意個人安全，如果遭遇緊急狀況，請撥打我駐印尼代表處緊急聯絡電話（+62-811-984-676）、駐泗水辦事處緊急聯絡電話（+62-822-5766-9680）; 或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。