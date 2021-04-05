不接受一國說了算！　王毅嗆美：不認可高人一等的存在

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部長王毅近日在福建先後與星馬、印尼、菲律賓及南韓外長會談，從區域局勢到疫後地區經濟復甦等議題，進行意見交換。王毅與各國外長會談後，對中美關係及區域對抗再度發出評論，他強調，雙方對話應在平等的基礎上，以相互尊重態度進行，「不認可世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算。」

▲▼南韓外長鄭義溶3日在廈門會晤中國外長王毅。（圖／達志影像／美聯社）

王毅表示，大家認為面對全球化時代和後疫情時期挑戰，中美在本地區應該多一些對話合作，少一些博弈對抗，履行好大國應盡義務，展現出大國責任擔當，「中方願呼應各方的期待，為此繼續作出自己的努力。」

▲大陸外交部長王毅會見菲律賓外長洛欽。（圖／新華社）

王毅指出，如果要合作，中方表示歡迎，但合作需要兼顧彼此關切，實現雙向互惠，不能單方面提條件、拉清單，「如果要競爭，中方不回避，但競爭應當公平公正，遵守市場規則，而不應下絆子、用強權，剝奪別人正當的發展權利；如果還是要對抗，中國也將坦然處之，無畏面對。」

王毅強調，堅決抵制對中國內政的粗暴干涉，更堅決反對憑借謊言和虛假信息而強行實施的非法單邊制裁，「中國不能妥協，因為我們堅守的是國際關係基本准則；中國無法退卻，因為我們身後是眾多的發展中和中小國家；中國當然也有權反擊，因為我們必須捍衛國家的主權和民族尊嚴。」