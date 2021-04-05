印尼東帝汶爆「40年來最大洪災」　破75人罹難！土石沖毀數千民宅

▲印尼東弗洛雷斯地區受災情況相當慘重。（圖／美聯社）

記者張寧倢／編譯

印尼東努沙登加拉省（Nusa Tenggara Timur）向東延伸至鄰國東帝汶4日遭大雨侵襲，釀成當地嚴重洪水災情，目前已造成超過50人死亡、數十人失蹤，土石流與大水導致數千幢房屋被毀，上千災民無家可歸。

根據英國BBC報導，印尼與東帝汶兩國於4日爆發洪水與土石流的嚴重天災，暴雨引發的大水溢出堤防，淹沒了印尼弗洛雷斯島（Flores Island）上得數千幢房屋，受影響的地區從東弗洛雷斯地區（East Flores）延伸到鄰國東帝汶，目前只至少有75人因此喪生，儘管搜救人員正努力搜索倖存者，但官員警告，死亡人數可能會不斷上升。

tw // flood, landslide



There was a tragedy in one of the areas of Indonesia so INA teumes can’t help us in hyping the tags. Please include them in your prayers and hope for things to get better soon #PrayForNTTpic.twitter.com/pAA5aXOXhT — 하루도비 (@harudobbie) April 4, 2021

印尼國家抗災署（BNPB）發言人雅提（Raditya Jati）在聲明中指出，弗洛雷斯島至少49戶家庭受災，村莊與橋梁等也在洪水與土石流的雙重襲擊下被毀，與現場團對核實數據後發現，光是在東弗洛雷斯地區就有41人死亡、27人失蹤、9人受傷。而東帝汶官員則表示，境內至少21人罹難，多數是首都帝利（Dili）的居民。

▲東帝汶首都帝利受暴雨侵襲，多數地區遭大水淹沒。（圖／路透）

報導指出，帝利遭受暴雨和洪水泛濫，電力供應被切斷，總統府也淹水。東帝汶副總理雷斯（José Reis）表示，人們的家園被淹沒，且部分地區道路坍塌、樹木傾倒，導致救難人員難以進入救災，「這次事件是東帝汶40年來最嚴重的一次洪災。」印尼氣象機構更認為，附近還有一個熱帶氣旋正在接近受災區，可能會帶來更多降雨、海浪與強風。

10:12 初稿

14:50 更新死亡人數

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