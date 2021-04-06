中日外長熱線　王毅成語連珠炮痛批：不要把手伸得太長了

▲大陸外長王毅（左）與日本外相茂木敏充（右）透過電話交換意見。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

日本首相菅義偉訪美前，大陸外長王毅與日本外相茂木敏充於昨（5）日就國際形勢、區域和平的議題，透過電話交換意見。不過，王毅在電話中就美日安全會議及涉疆、港及釣魚台、台灣等議題上罕見措辭強烈，甚至連續使用好幾句成語痛批日本，「作為近鄰對中國的內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得太長了。」

▲王毅在日本首相菅義偉訪美前，措辭強烈的警告日本不要過分向美國靠攏。（圖／翻攝 大陸外交部網站）

針對美日2+2安全會議及近期的敏感議題，王毅毫不客氣地表示，美日聯合聲明無視有關問題的歷史經緯，罔顧事實和真相，這不過是美日狼狽為奸，干涉中國內政的又一明證和污蔑抹黑中國的惡劣力證，「日本為滿足阻遏中國崛起復興的一己之私，甘願仰人鼻息，充當美國的戰略附庸，不惜背信棄義，破壞中日關係；不惜引狼入室，出賣本地區整體利益。這種做法令人不齒，不得人心。」

值得注意的是，王毅連續使用了包括狼狽為奸、背信棄義等負面的成語，措辭相當強烈。外界分析，這是刻意在日本首相菅義偉訪美前，「提醒」日本和大陸仍有著地緣及合作的關係，別過份向美國靠攏。

▲釣魚台是中日雙方角力的戰場之一。（圖／達志影像／美聯社）

此外，對於釣魚台及南海問題，王毅則闡述了大陸的原則立場，反對日本介入涉疆、涉港等中國內政，並要求日本遵守國際關係基本準則，「作為近鄰對中國的內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得太長了。」

王毅也呼籲日本，避免捲入大國對抗，「希望日本作為獨立自主國家，客觀、理性看待中國的發展，而不是被一些對中國持有偏見的國家帶節奏，日美有同盟關係，中日也簽署了和平友好條約，日本同樣有履行條約的義務。」

據悉，中日外長透過電話交換意見，雖然過程中不時有火花及摩擦，不過，雙方皆同意會持續推進務實合作，相互支持東京奧運和北京冬奧。王毅表示，將以今明兩年中日文化體育交流促進年和明年中日邦交正常化50週年為契機，努力改善兩國國民感情，把一個穩定、健康的中日關係帶入下一個50年。