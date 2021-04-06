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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力黨團：借牌、轉包亂象充斥　提升院級改革清查台鐵工程

▲▼太魯閣號「第6節車廂」吊出來了。（圖／記者黃國霖攝）

▲台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故。（圖／記者黃國霖攝）

記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，時代力量立法院黨團總召邱顯智6日指出，冰凍三尺非一日之寒，台鐵局有非常多需要改善的措施，但作為一個層級不高的行政機關，要做到這些改革非常困難，交通部的立場也是一樣，希望行政院應該提升到院級的程度處理，給事故罹難者、家屬以及台灣社會一個最起碼的交代。

時代力量立法院黨團6日上午召開「台鐵大失靈，清查補破網；改革求風控，政院別閃躲」記者會，時代力量黨團主任白卿芬會前表示，台鐵太魯閣事件造成很多家庭破碎琉璃，很多傷亡者至今還無法確定發生什麼事情，在這個悲哀的時刻裡，邀請大家一起默哀一分鐘。

邱顯智表示，台鐵從普悠瑪事件到現在，兩年來事故還是層出不窮，大家會非常擔憂，在清明假期期間又不幸發生太魯閣號事故，當然有很多需要檢討的地方，這件事情已經刻不容緩，現在做的不只是為了國人的行車安全，更是為了所有死去的同胞。

邱顯智指出，義祥工業社、義程營造公司負責人李義祥多次違反《政府採購法》，甚至曾在《刑法》上被判刑，卻還是一再取得台鐵標案，顯示台鐵完全沒有監督機制的功能，更不知道台鐵局的標準何在。

邱顯智說，整個台鐵的工程管控已經出了非常大的問題，業者借牌、轉包亂象充斥，希望工程會能夠趕快介入調查，清查台鐵到底還有多少標案有類似的狀況，應該負起最起碼的相應責任，確保標案能夠在合約的範圍內進一步履行。

▲▼時代力量立法院黨團召開「台鐵大失靈，清查補破網；改革求風控，政院別閃躲」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量立法院黨團召開「台鐵大失靈，清查補破網；改革求風控，政院別閃躲」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

時代力量黨團副總召陳椒華則指出，針對普悠瑪事件的體檢，台鐵局已在去年3月16日同意解除列管項目，並且表示會做好防護措施，沒想到解除列管後又看到這麼多問題，「普悠瑪事件應該要改善的，到現在有10幾項都還沒有改善完成」，呼籲台鐵痛定思痛、盡快感善不應該存在的疏失。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，政府應該給予傷亡者強力協助，包括龐大的開刀費用、照護費用等，以及後續的子女教育、家屬照顧協助等費用，都應該由政府部門出力協助。

王婉諭也說，除了生理上的照顧，心理上的需求也需要被看見，不只是事故的傷者，包含衛福部、國防部等投入協助救災的第一線人員，這些經歷現場的人心裡也受到壓力、創傷，會造成長遠深刻的影響，因此心理衛生的機制也應該立即啟動，提供他們足夠的支持。

邱顯智強調，台鐵的問題大家都非常清楚，「冰凍三尺非一日之寒」，台鐵局有非常多需要改善的措施，但作為一個層級不高的行政機關，要做到這些改革非常困難，交通部的立場也是一樣，希望行政院應該提升到院級的程度處理，給事故罹難者、家屬以及台灣社會一個最起碼的交代。

邱顯智指出，太魯閣事故的罹難者有很多小朋友、年輕人，甚至還有國防部的憲兵，這對台灣社會是非常大的損失，因此改革台鐵的任務刻不容緩，希望行政院動起來，針對改革台鐵提出具體的時程與措施，回應台灣社會對於台鐵改革的要求。

有關國民黨要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍下台負責，邱顯智表示，這個時候談這個不是重點，重點是怎麼樣有具體行動改造台鐵，「過去台鐵出事後有局長下台、有相關首長下台，但問題是具體改革有沒有進行」。

此外，國民黨也質疑，2018年普悠瑪列車事故的台鐵總體檢報告，出爐後未經行政院核定，邱顯智則說，這涉及台鐵、交通部、運安會、內政部等單位，不是一個部會就可以解決。

邱顯智強調，時代力量要求行政院正視問題，用院級的方式處理台鐵問題，台鐵是百年台鐵局，相關意見很多專家學者都有呈現，有關台鐵未來如何規劃、在有高鐵之後的定位如何，都涉及國家整體交通建設的問題。

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