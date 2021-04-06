大人一旁中、台聲道聊天！馬尾小妹靜靜看書　他一看驚呆：是原文

▲馬尾小妹連背影都超有氣質。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「從進餐廳，我就注意到這一家人。」一位男網友日前在臉書《爆廢1公社》貼出一張照片，說他到餐廳看到有一桌大人帶著3個小孩，但小朋友不像其他孩子滑手機，而是拿著書在看。更驚人的不僅是小朋友乖乖看書，原PO定睛一看「奶奶的，原文書吔……」讓其他人也直呼「好強」、「台灣的將來靠你們了。」

這位男網友貼出照片，說那一家人一進餐廳，他就注意到對方，因為3個小朋友坐下來之後，就靜靜地在位子上看書，不像其他小孩可能要爸媽拿手機出來安撫。原PO文中也附上照片，只見穿粉色上衣的小女生拿著厚厚的書，文靜地看著，連背影都超有氣質。

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▲妹妹手上的是原文書，讓許多人自嘆不如。（圖／翻攝自爆廢1公社）

讓原PO更傻眼的是，仔細一看妹妹手上的書會發現，那並不是什麼中文故事書或漫畫，而是英文原文書，「26個英文字我都會，但排列在一起，拍謝！阿媽就不認識阿雄了，奶奶的！原文書吔……」他也補充，一旁的大人聊天都是中文、台語，代表一家人並不是外國人或都說英文，「她是真的看得懂！」

照片一出，不少人也驚呆，只能自嘆不如，「學霸養成記」、「我這年紀還在玩怪獸對打機」、「什麼是原文書，我完全不知」、「好棒喔！這書拿反了，我應該也沒感覺」、「我覺得小孩能乖乖坐下看書就很棒了！管他看什麼書（正常的都行）」、「看得懂英文書是好本事」、「這種就算翻成中文，我應該也看不下去」、「不拿手機已經很棒了。」