大叔脫褲露翹臀！爽躺賣場按摩椅「伸進去摸摸」....鼓起小山丘

▲大叔直接脫褲呼呼大睡。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「出門買個東西超驚嚇！」一名女網友日前在大賣場內，目睹一名大叔脫掉外褲爽躺按摩椅，經店員勸導後，雖重新穿上褲子，但卻將左手伸進褲襠裡「摸摸」，讓人看傻眼。照片曝光後，隨即引發熱議，有網友就回應，「先生該回家了，你家不是這裡，是警局」、「在打XX？噁心」。

這名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，她日前去大賣場買東西時，目睹一名有著地中海禿的大叔爽躺在按摩椅上；大叔當時解開皮帶後，就直接將外褲扔在地板上，抬起雙腳、手扶額，舒適的閉眼補眠。

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▲大叔似乎忘記自己人在大賣場了！（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

由於大叔在大庭廣眾下大秀格子內褲實在不堪入目，因此店員也隨即勸阻，怎料大叔雖然乖乖穿上褲子了，但卻將左手伸進褲襠內，讓拉鍊處鼓起一個「小山丘」。原PO也忍不住直呼，「穿上褲子還繼續摸下體！」

誇張的照片曝光後，有網友就回應，「摸完鳥再摸按摩椅扶手？好噁」、「睡著，潛意識當自己家了」、「我以後去賣場不敢坐了」、「太誇張了吧！把這個當自己家的沙發嗎」、「根本不在乎別人的眼光」、「為什麼圖片會有味道」、「你不知道大賣場的椅子有多舒服嗎」、「很享受」、「握著比較好睡」、「代表這個按摩椅真的很舒服啊，廠商另類廣告」、「火雲邪神嗎」。