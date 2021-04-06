情侶約會聖地「西堤跌落神壇？」　網戰爆：多加預算秒選buffet

▲王品2020年合併營收152億元！（圖／翻攝Google Maps）

網搜小組／劉維榛報導

王品集團旗下西堤牛排是許多人聚餐首選，尤其顧客至上的服務，讓人印象深刻！不過一名網友認為，以前情侶約會很愛去西堤，如今若挑選餐廳時，卻怕踩到地雷，「如果男生約女生吃這間，純朋友機率高？還是只是想吃個簡餐，機率高呢？」引發網友兩派論戰。

一名網友在PTT的WomenTalk板上，以「西堤沒落了嗎？」為標題，表示自己以前印象中，不少男女都會喜歡去西堤約會，如今市面上，竄起琳琅滿目的餐廳，好奇如今西堤是否跌落神壇？

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畢竟與曖昧對象約吃飯，餐廳的氣氛與美味程度，也會影響彼此好感度，對此，原PO也進一步發問，「如果男生約女生吃這間，純朋友機率高？還是只是想吃個簡餐，機率高呢？」

文章曝光後，底下網友熱議，「變難吃很多，也沒有高級感，服務品質也沒有以前好，人家要請客我還要猶豫的店」、「西堤是帶老人小孩去的餐廳吧」、「一份也要將近600元，品質也普普通通，說實在的加一點預算就可以吃buffet了，而且還更好吃」、「最近吃幾次真的主餐越來越不行」、「陶板屋比較好吃吧，西堤就不要再提了」。

▲有人認為，多加預算不如吃buffet。（示意圖／記者黃士原攝）



另一派網友卻反駁，「 去年生日跟男友去吃西堤，還是蠻喜歡的呀」、「古亭這邊人還是超多啊」、「每次去都爆滿，王品也是 一堆餐券仔」、「我們家人想不到吃什麼就會去吃耶，長輩很喜歡」、「王品集團賣的還是服務，雖然服務也沒到頂級」、「還是很好吃，平日去人還是很多，假日感覺快坐滿，有沒落嗎」。