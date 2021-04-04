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台鐵對工安管理「根本無能」！賴香伶斥：心存僥倖終釀大禍

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號408車次列車2日發生出軌意外，截至3日下午，已造成51人死亡、188人輕重傷的重大意外。民眾黨立委賴香伶痛斥，「台鐵當局對於施工安全的管理、監督根本是無能、無心」，一連串的疏失導致了最不幸的災難，上從台鐵、監造單位到營造廠商、下游承包商都出現很大的問題。

賴香伶指出，台鐵太魯閣號撞擊吊車造成列車出軌、翻覆重大死傷的慘劇，事故調查指出肇因於 工地主任的工程車滑落，大家都覺得不可思議，這麼大的工地、歷時近兩年，彎型斜坡式的施工便道沒有設置護欄、工程車是否經常違規停在斜坡、連假期間工地應停工卻仍有工程車輛進入……，這一連串的疏失，終究發生了最不幸的災難，「我認為台鐵當局對於施工安全的管理、監督根本是無能、無心」。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，吊車進行吊掛作業。（圖／記者林振民攝）

台鐵107年10月在宜蘭發生普悠瑪號事故，才受各界質疑聲浪要求檢討，107年12月在北市華山隧道又發生火車工程車（火車頭）溜逸，撞死1名台鐵員工，另一名員工緊急跳開。

賴香伶說，當時自己還在北市府任職，特別要求北市勞檢處對台鐵加強稽查，不要漠視工安，108年初北市勞檢處處長親自拜訪台鐵局長張政源，也找了台鐵工安室主管面談，言猶在耳，如今張局長已於月前退休。

「台鐵過去的職安紀錄一直不佳，不只近5年違反職安法超過十條次，今年1月、2月的兩起事故已造成3死1傷悲劇，如今又發生五十餘死百餘人受傷大禍。」賴香伶問到，為何發生過的災害一再發生？工安室、工務處沒有警覺嗎？這麼多的工安事故後，台鐵對失職人員有沒有懲處？「做不好也不會下台」顯然是台鐵的官場文化。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

這次太魯閣號事故上方的工地，是台鐵工務處的「北迴線k51+170~500山側邊坡安全防護設施工程」，決標金額為1億2480萬元，原本預定應於今年1月20日完工，卻遲至今尚未完工，網路流傳的工程進度為99％，為何至今尚未完工？台鐵工務處長陳仲俊稱配合清明連假疏運，早已行文各單位，在疏運期停止各項工程施工，「不解為何今天花蓮明隧道工地還卻有工程車在移動」。

如果「工程主辦機關-台鐵工務處」都無法掌握自己發包監管各工地作業狀況、事故發生後也應儘速釐清工程車輛為何進出工地？為何車輛會停在斜坡上？這都是基本的工地管理問題，這兩年來台鐵工務處有不定時巡檢工區嗎？職安署北區勞檢處有突檢過嗎？事發後，台鐵工務處仍無法掌握狀況，記者會上也未具體回應各界的質疑，竟然還傳出要把「問責」倒向承包商的說法？台鐵對於工地與鐵道安全的管理難道都外包出去就可以事不關己？

▲▼太魯閣列車吊掛。（圖／記者陳煥丞攝）

賴香伶指出，依職業安全設施規則116條明訂：車輛機械「禁止停放於有滑落危險之虞之斜坡。但已採用其他設備或措施者，不在此限。」工地主任讓工程車停放在斜坡上而釀成大禍，工程車若放置輪擋等安全措施，就不至於出現悲劇，這都顯示台鐵、監造單位、營造廠商、下游承包商對下游承包商的管理都出現大問題，相關主管、包商職安意識不足，不遵守職安法相關規定，心存僥倖心態，釀成大禍。

最後，賴香伶呼籲，經歷過這麼多重大傷亡事故，台鐵必須痛定思痛，從落實職業安全管理開始，革除僥倖的心態，才能避免悲劇再發生。

▲▼台鐵說明408次太魯閣號出軌事件記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲台鐵、交通部雖召開多場記者會說明，但賴香伶仍質疑避重就輕。（圖／記者莊喬迪攝）

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