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台灣10大不可思議！害50命不判死　網問：哪個最「不可能」發生

▲▼太魯閣50死，李義祥交保現身。（圖／記者黃彥傑攝）

▲網友列出台灣10大不可思議事件，包括害死50條人命李義祥會不會被判死刑。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次因遭到滑落邊坡的工程車撞擊，在花蓮縣大清水隧道出軌翻覆，造成50人死亡、156人受傷，由於過程太過離奇，事發真相還有待司法釐清。不過網友在PTT八卦板上，已經列出近年來台灣發生的「10大不可思議事件」，想問哪一件最不可能發生？

原PO列出10大台灣不可思議事件如下

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1.出海捕魚被超音速反艦飛彈打

2.高架橋上開車被飛機撞

3.在國際機場觀賞瀑布及游泳

4.被風箏捲到天上飛

▲▼最狂遊戲「口交惡徒」（圖／翻攝遊戲網站）

▲被網友稱為「口交惡徒」田姓警察之子，也被列為不可思議之一（圖／翻攝遊戲網站）

5.被警察局長兒子逼口交

6.害火車出軌背負50條人命不會被判死刑

7.去水上樂園被火燒傷

8.民眾集體改名鮭魚

9.阿帕契直昇機降落到自家屋頂

10.用一艘船擋住全世界

▲▼居住正義改革聯盟「東區集結」，領銜發起人黃國昌會前受訪。（圖／記者林銘翰攝）

▲最多網友認為，居住正義在台灣最不可能發生。（圖／記者林銘翰攝）

網友在推文中紛紛表示自己認為「最不可能」發生的事，「我知道紅牌上國道」、「政府打房」、「居住正義、囤房稅」、「大學剛畢業靠自己買台北的房子」、「沒有三寶跟違停」、「反攻大陸，解救苦難同胞」、「太平島挖石油」。

另外即使許多網友對太魯閣號事件相當氣憤，但還是強調當事人不至於要判死刑，「過失致死不會死刑」、「只會唯一死刑的法盲」、「疏失害死50條人命，死刑就能解決也太便宜了」、「車沒停好判死刑，不錯喔，發廢文應該也死刑」、「過失犯在哪國會被判死刑？你比較喜歡專制國家嗎？」

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林口「籃下惡徒」撞人畫面曝光！上籃男摔飛「顱內出血」送醫

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