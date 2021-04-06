太魯閣號出軌掀「10大疑點」　律師呂秋遠解答！2萬人讚爆

▲太魯閣號「第6節車廂」吊出來了。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔子柔／綜合報導

太魯閣號事故造成50死慘劇，外界對台鐵及工地主任李義祥都還有許多質疑，律師呂秋遠昨（5）日晚間就列出10點解析，至今已超過2.4萬人按讚，2千多次分享。

一、這次事故到底跟台鐵有沒有關係？

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呂秋遠表示，目前還不知道，要等到運安會與地檢署蒐集事證後才能進一步做判斷，現在的說法都只是猜測。

二、嫌犯涉嫌的罪名是什麼？判刑可能會多久？

目前事證來看，嫌犯可能涉嫌過失致死，即便50人死亡，最重也只能判處5年，如果未來有其他可能罪名，會從當中比較重的罪名判決。

三、目前嫌犯已經羈押，但是為什麼先前可以50萬元交保？

呂秋遠指出，羈押是為避免串供、逃亡可能，先將犯罪嫌疑重大的人暫時關起來，並不是判刑的意思，當時地院認為李義祥無以上情況，才讓被告以50萬元交保，但後來高等法院又認為考慮不周，才決定羈押。

四、未來民事求償會由誰來承擔？

台鐵目前對乘客有契約責任，須賠償身故者540萬元，另外受傷的乘客與死者家屬也可對東新營造、義祥工業與李義祥求償。

▲呂秋遠PO文。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）



五、台灣的公共安全是不是存在系統性風險？

呂秋遠認為，台灣在公共安全的立法上要求很高，但實際運作卻非如此，像路上常見紅線違停的狀況，其實也可能造成意外發生，要降低系統性風險必須先從自身做起。

六、台鐵為什麼不進行公司化？

是因「成本太高」，台鐵目前整體資產總額約為8651億元，負債總額4144億元，而每年虧損32億元，每天開門營業都要虧損將近1千萬元。

七、台鐵為什麼不進行民營化呢？

就如同上一點，呂秋遠表示，要修法或民營化，都要考量財務、民生、營運模式，「否則誰會想要經營一家每年都在虧損，而且要維持高人事成本、低票價的公司？」

八、這次災難，政府為什麼不出面負責？

呂秋遠認為，這次事件明顯是人禍，但在找出真正原因前，下台只是一種態度，不過「如果根本就與部長無關，為什麼要辭職？如果跟部長有關，應該要判刑，而不只是下台吧？」

九、政府為什麼要設立募款帳戶？

衛福部是看在不少民眾想捐款，卻不清楚有什麼管道，才成立這個帳戶，並非想斂財，政府該負的法律賠償義務也不會因為這筆善款有所改變。

十、我們還能做什麼？

呂秋遠表示，他希望受難者及其家屬能好好調適，未來還有很長的路要走，其他民眾如果因為這件事故感到難受，就暫時別再看相關訊息，照顧好自己的身心。