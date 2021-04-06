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社會 社會焦點 保障人權

31歲OL買站票「帶板凳」　與憲兵學妹搭上死亡列車！今移靈台南

▲蔡家阿嬤表示，感謝社會大眾、黃偉哲市長等人這麼關心家屬，讓她感到很溫暖。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲偕同民政局長姜淋煌、關廟區長李賢村等到靈堂上香祭拜並慰問家屬，祈願逝者安息。。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

太魯閣號事故造成50死，其中2名罹難者31歲的程俐欣、21歲的蔡慧鵑均為台南人，都是關廟國中的校友，分別在今、昨日移靈回台南殯儀館。

根據《自由時報》報導，程俐欣在台北工作，和前公司同事約好連假一起到東部出遊，她從台北搭太魯閣號，其他朋友則分別以其他交通工具前往。

程俐欣當時只買到站票，還特別帶了小板凳上車，事發後，程俐欣友人聯絡不上她，趕緊通知家屬，沒想到程俐欣已遭遇劫難。

▲台南市長黃偉哲，上午前往蔡姓女憲兵家慰問阿媽，請節哀順變，市府會提供家屬協助。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲前往蔡慧鵑家慰問阿嬤。（圖／記者林悅翻攝）

蔡慧鵑則為憲兵志願役，平時在台北受訓，和家人約好連假同遊東部，她從台北搭太魯閣號，和家人約在花蓮會合，沒想到突中發生意外。

關廟區長李賢村日前先代表市政府前往蔡家致哀，而程家人都在花蓮處理後事，目前沒有人在家，2人分別於昨、今日移靈回台南殯儀館。

台南市長黃偉哲指示社會局協助受理各界熱心捐款，成立「台南市協助0402台鐵花蓮事故相關事宜及傷亡救助專戶」，專款專用協助傷者後續醫療、復健、生活及社會重建費用，以及罹難者家屬的經濟支持。

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