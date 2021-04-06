驚爆內幕！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

▲肇事工程車從隧道上方的便道溜逸至軌道上，太魯閣號司機員發現後已煞車不及迎頭撞上。



圖文／鏡週刊

回顧這起台鐵重大意外事件，4月2日上午9點，掛名工地主任的李義祥駕駛一輛車號775-TX的工程吊車，來到花蓮縣大清水隧道上方的「北迴線K51+170～500山側邊坡安全防護工程」工地。

知情人士告訴本刊，李義祥當天上午並非將工程車停好並拉上手煞車去巡視工地，其實，他和其他工人正在工地調配機械歸位，雖未違約施工，但當他利用工程車吊臂吊掛大型器具時，可能因操作失誤或鋼纜鬆脫，導致器具突然重重摔落地面，工程車也因此跟著劇烈震動一下，未料，車子隨後就慢慢往邊坡滑落，在場人員來不及反應，工程車已橫躺在台鐵軌道上。

▼死傷事故發生後，各地的救難人員紛紛趕往現場馳援。



最關鍵的是，工程車滑落軌道至太魯閣號撞上，仍約有黃金救援5分鐘時間，李義祥等人只要緊急撥打110或119求援，再通知列車緊急煞車，或許就可避免這場人禍，但李義祥等人嚇傻，只顧著討論該如何將車移走，竟忘了對外求援，才釀成嚴重死傷。

▼家屬至殯儀館的遺體指認區，哀痛辨識親人殘缺不全的大體。



根據運安會解讀列車的行車記錄器影像，事故當時列車駕駛員袁淳修已發現工程車在鐵軌上，雖於短短7秒內鳴笛3聲並盡力煞車，依然煞車不及迎面撞上，導致車頭所在的第8節車廂出軌，其餘尚在高速行駛的車廂再撞入隧道，車廂扭曲變形。

▼鐵路警察協助將乘客遺留在車廂內的行李箱搬出。



案發後，闖下大禍的李義祥面對檢警訊問，先是神色慌張地表示：「我的人生烏有了！」並強調：「我有拉手煞車，也有用石塊擋住車輛。」否認因為疏失肇事，更供稱自己只是利用假日，獨自去巡視工地；只不過事後民眾提供李亂停車的畫面給媒體，讓他對檢警所說的謊言一一被揭穿。

由於全案死傷慘重，李義祥在羈押庭雖坦承犯罪，不過，檢方認為他因面臨刑責和鉅額民事賠償，現有事業、財產可能化為烏有，加上案情牽連其他廠商，恐會增加規避刑責、逃亡的風險，無法與一般過失致死的案件類比，有收押禁見必要，向院方聲請羈押。

▼花蓮地院起初裁定李義祥交保，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示不服，提出抗告後，成功將李義祥羈押。



但花蓮地院裁定以50萬元交保，經檢方抗告，花蓮高分院撤回裁定，李在4日下午遭到羈押，全案續朝人為疏失方向偵辦。



更多鏡週刊報導

【台鐵出軌爆黑幕6】李義祥其實是小咖 他說幕後老闆能直通花蓮縣長

【台鐵出軌爆黑幕】釀50死211傷慘劇 台鐵邊坡安全工程標案藏詭

【台鐵出軌爆黑幕1】監造單位聯合大地出包不只一樁 猴硐坍方也有它的份