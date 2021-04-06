生命最後4秒「緊踩最大煞車」！司機員盡全力守護乘客…同事鼻酸了

▲太魯閣號出軌50死，司機員生命最後4秒緊踩「最大煞車」。（圖／林劭劭授權提供）



記者柯振中／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生嚴重出軌意外，造成多人傷亡，司機員袁淳修、助理司機員江沛峰殉職。根據列車自動防護系統顯示，直到發生碰撞前4秒，袁淳修踩著最大煞車、鳴笛，用盡生命想要守護乘客安全，卻依然發生憾事，也讓同事們感到鼻酸。

408次太魯閣號2日上午9點28分行經清水隧道前，與邊坡滑落的工程車發生碰撞，導致50人死亡、上百人輕重傷。當時網友「林劭劭」在武塔站拍攝，清楚記錄下太魯閣號經過的畫面，沒想到過了10分鐘，突然接到出軌噩耗。

▼太魯閣號恐怖出軌意外，造成50人死亡。（圖／記者林振民攝）



前台鐵駕駛揭露，火車經過隧道時，外界光線由暗轉亮，司機員的眼睛需要時間適應，加上駕駛列車時，視線會向前、向高處看，司機員看見倒在鐵軌上的工程車時，已經來不及，第一反應通常就是按喇叭，有做出踩剎車的動作，已經非常盡責。

運安會取得408次太魯閣號的行車紀錄器，根據列車自動防護系統顯示的紀錄，司機員直到事發前4秒，仍踩著最大煞車。

不過，由於兩隧道之間有彎道，且距離不到250公尺，列車行駛到翻覆工程車的時間僅約不到7秒，但若想完全煞停，需要超過15秒的時間，儘管司機員用盡全力想避免事故，仍無力阻止。

此外，有眼科醫師說明，依照正常經驗來看，從暗處（隧道）到明亮處（隧道外）時，由於瞳孔縮放的關係，需要至少5秒的適應時間。

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▼太魯閣號嚴重出軌意外，搜救員努力尋找乘客。（圖／記者郭世賢翻攝）

