習近平關心太魯閣號脫軌後　連3天派12架共機擾台

▲共機殲10。（圖／國防部）



記者蕭羽耘／台北報導

清明假期首日即遇太魯閣號翻覆意外，一共釀50人喪生、200人輕重傷。日前，中共中央總書記習近平向遇難同胞表示深切的哀悼。不過，共軍自3日起連續3天卻接連派共機擾台，今天也派出10架次闖我西南空域，3天下來共累積12架次，我空軍皆是以廣播驅離。

國防部即時軍事動態顯示，共機今天共派出10架次擾台，分別為運8反潛機1架次、空警500機1架次、殲16機4架次、殲10機4架次。空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國軍公開資料，截至今日，共機4月以來共擾台3次，分別是4月3日的運8反潛機1架次；4月4日運8技偵機1架次；4月5日運8反潛機1架次、空警500機1架次、殲16機4架次、殲10機 4架次。

而今年已累計176架次共機擾台，其中1月及2月分別累計81架次、及40架次共機，3月累計65架次。

因逢太魯閣號重大意外，習近平3日發表慰問，針對台灣列車出軌造成重大人員傷亡事故高度關切，並向遇難同胞表示深切的哀悼，向遇難者家屬及受傷同胞表示誠摯的慰問，祝願傷者早日康復。不過，接下來三天（3、4、5日）對岸皆派遣共機擾台。