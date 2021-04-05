太魯閣號出軌國軍4人罹難　國防部：協助處理撫卹、喪葬

▲蔡慧鵑5日下午移靈台南市立殯儀館，台南憲兵隊列隊迎靈。（圖／記者林悅翻攝）



記者黃巈禾／綜合報導

台鐵408車次太魯閣號2日出軌，造成50人罹難。國防部5日表示，其中有3名國軍士官兵、1名軍校生。國防部表示，事發後單位都已立即指派幹部前往陪伴、慰問家屬，並協助處理後續的撫卹、喪葬等工作。

此次太魯閣號意外，共造成4名國軍人員罹難，包括國防部勤務大隊劉詠綺（37歲）、憲兵204指揮部的2名志願役憲兵蔡慧鵑（21歲）、莊建致（21歲），以及陸軍專科學校學員陳品全（21歲）。國防部5日指出，事故發生後，所屬幹部都已立即前往陪伴、慰問家屬，並且協助處理後續撫卹、喪葬等工作。

劉詠綺的親友表示，劉詠綺趁清明連假與好友相約到花蓮遊玩，卻發生意外，劉詠綺的父親當天接獲愛女死亡的噩耗，相當心痛，立刻搭火車前往花蓮殯儀館認屍。劉詠綺的遺體4日上午7時30分由台北市警察局大同分局延平所警車護送，約10時返抵北市二殯。

成績優異的蔡慧鵑原可錄取頂尖大學，孝順的她為了分擔家計選擇從軍，如今卻發生意外。在台南市警歸仁分局警備車前導下，5日下午2時30分左右移靈台南市立殯儀館，台南憲兵隊弟兄在門口列隊迎靈，場面哀悽。

第50具遺體是莊建致。他清明連假搭車回台東老家，卻遇到太魯閣號翻覆意外，歷經70多小時，遺體終於移出，被發現只有胸部被車體壓迫，遺體完整，隨即送往花蓮殯儀館進行修復。

陳品全搭太魯閣號返鄉不幸遇難。陳品全的父親帶著軍服到殯儀館，本想讓兒子穿上軍服，帥氣走完最後一程，沒想到遺體腫脹無法換上。修復師表示，已請家屬連繫軍方，希望提供大一號的軍裝。