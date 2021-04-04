網傳民進黨將比照習近平幫蔡英文再連任？　蔡沐霖傻眼揭真相

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

近期有網路媒體指稱，修憲委員會把國民黨立委林德福就新舊任總統交接期過長問題的提案，列入討論，指稱民進黨要幫總統蔡英文延長任期，要跟中國國家主席習近平一樣再次連任。對此，民進黨青年部主任蔡沐霖傻眼表示，「真的非常胡扯！」

網路媒體針對民進黨憲改小組擬討論總統任期調整一事，形容成是台版普丁、台版習近平，質疑蔡英文可能會繼續連任。對此，蔡沐霖痛批，內容農場型的網路媒體刻意移花接木，把修憲委員會當中，國民黨立委林德福針對新舊任總統交接期過長等問題的提案，連結到日前民進黨憲改小組的分組討論，扯成民進黨要替蔡英文延長任期。

蔡沐霖表示，修憲委員會當中，朝野相關的修憲提案包括「18歲公民權」、「廢除考監兩院」等議題，而國民黨立委林德福也提出「憲法增修條文第2條及第4條條文修正草案」，調整縮短總統、任期調整至2028年2月29日止。

他強調，民進黨憲改小組的分組議程是因應國民黨的提案，因此，民進黨憲改小組必須把目前修憲委員會朝野政黨的提案都列入討論，才能達成有意義的討論。

蔡沐霖指出，「憲法增修條文第2條及第4條條文修正草案」的說明是，按照3次「總統與立法委員」選舉合併經驗，選舉時間普遍於1月舉行，距離520總統就職時間有4個月的時間，容易形成看守內閣過久問題。

因此，林德福提案「縮短」總統當選到就職的時間，蔡沐霖表示，提案如果通過，無論下一屆總統是誰，蔡英文的任期只會被縮短，不可能被延長。

▼民進黨青年部主任蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

