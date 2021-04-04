20架共機嗆聲「台美海巡備忘錄」　陸軍退將：避免落入消耗戰

▲共機擾台。（圖／國防部提供）

文／中評社

台美3月26日簽署「海巡合作備忘錄」，大陸出動20架軍機繞台，創台灣軍方公布統計以來最多架次的一次。陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流表示，「中共最主要是採取消耗戰策略，讓台空軍疲於奔命、人員緊張。」目前台軍方的因應策略是採取飛彈追瞄，減少升空損耗。

蕭天流接受中評社訪問分析，這次大陸一次動員20架次軍機已逼近大隊編制，這樣的規模讓台灣空軍一定得升空攔截因應，接下來若對岸持續擴大繞台軍機編制，台灣空軍勢必無法脫離消耗戰圈套，當軍機、飛行員、地勤甚至是追瞄操作人員，全部處於高度緊繃的狀態之下，擦槍走火的可能性升溫，這是相當高風險的狀況。「台陸雙方都應克制，避免引發無謂的軍事衝突。」

蕭天流，金門人，曾任國防部軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。

根據台軍方公布的大陸軍機動態，去年大陸軍機繞台共計有380餘架次，台灣軍機對此升空攔截、空中戰巡則達4132架次，消耗掉上百億新台幣軍費。今年大陸軍機繞台再增，今年截至3月底的統計，已有150多架次軍機繞台，其中3月26日更創下新高紀錄，一次動員20架軍機，規模龐大。

蕭天流表示，大陸軍方策略很明顯是在打消耗戰，根據英國《國際航空》期刊（Flight International）公布「2020年世界空軍」調查報告，包含戰鬥機、攻擊機、轟炸機等數量統計，中國大陸的軍機數量約3210架，排名全球第三，台灣空軍則只有289架，排名第十，無論在軍機數量及飛行人員方面，兩岸對比懸殊，所以對岸很有本錢對台實施消耗戰。

蕭天流說，一架軍機升空出勤平均1小時就要耗費新台幣80萬至100萬元，飛機輪胎起降8次就要汰換，一顆輪胎造價20多萬元，還需仰賴海外原廠進口，所費不貲，如今解放軍持續派軍機繞台，並擴大規模，也正式宣告了，對台軍事消耗戰不會停歇。

▲愛國者飛彈演練。（圖／軍聞社提供）

台灣空軍其實也注意到相關情勢，所以日前軍方定調，減少升空攔截頻率，改以飛彈追瞄。蕭天流表示，由於陸軍機進入台灣的防空識別區，嚴格來說並不是領空，所以透過飛彈追瞄的方式監控，可以達到減緩軍備及人員損耗的效果。可是面對大陸派出軍機編制持續擴大的狀況，台灣空軍不可能不採取作為，仍容易陷入消耗戰圈套。

蕭天流指出，這次對岸一次動員20架次軍機已逼近大隊編制，包括2架運8反潛機、1架空警500、4架轟6K、10架殲16、2架殲10、1架運8技偵機，有實兵戰鬥的意味，如此情況，台灣空軍仍必須有所作為，根據SOP，飛官必須在6分鐘內升空應對，坦白說，長期下來對台灣空軍而言，不只是損耗，也是極大壓力。

蕭天流說，這種消耗戰，棘手的不光是軍備的損耗，人員精神過度緊張、疲勞也是無形的隱憂，假設當大陸軍機的編制規模持續擴大，台灣方面的對空飛彈追瞄，解放軍飛行員會緊張，台灣的軍機、飛行員、地勤、追瞄操作人員，也全部處於高度緊繃的狀態之下，稍有不慎，就可能擦槍走火，軍事衝突一觸即發，這是大家都不樂見的。

此外，蕭天流也提到，美國五角大廈過去經常針對台海軍事衝突進行兵棋推演，發現美軍往往占不到便宜，甚至贏的次數還不多。值得注意的是，台灣的空軍往往在在開戰幾分鐘內就被殲滅，因為兩岸軍力太過懸殊。

美方針對台海軍事衝突做兵推，顯示初台海目前局勢極為不穩，他認為，民進黨政府應該思考的是，該如何重建兩岸關係，而非在政治操作上增加可能的對峙衝突，兩岸都要有所克制，減少軍事危機發生的風險。