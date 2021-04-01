清明連假桃園正常收運垃圾　籲民眾祭祖少香、少金、少炮

▲清明祭祖，桃園環保局籲民眾少金少香少炮減少污染。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清明節連續4天的假期即將到來，桃園環保局考量市民垃圾排出需求，各區清潔隊收運垃圾仍維持正常週收5日原則，清明連假期間，市民朋友仍依原收運時間，把垃圾交給垃圾車清運處理，除週日依循往例沒有收運垃圾外，皆正常收運，民眾在祭祖掃墓慎終追遠之際，桃園市2000多位清潔隊員們仍堅守崗位維持正常收運服務。

▲清明連假桃園收運垃圾維持正常。（圖／環保局提供）



環保局呂理德局長1日表示，清明連假也是緬懷先祖的時刻，在祭祖時不亂丟垃圾並隨手打掃周邊環境，在尊重民俗宗教信仰原則下，採行「一尊三少一目標」，祭拜採取少香、少金、少炮等，一起響應祭祀環保，多加利用紙錢收運集中燃燒，減少燃燒行為造成霾害污染，改變一個動作或習慣，就能改善並維護桃園空氣清新好環境。



環保局也提醒市民，雖然放假仍有垃圾清運的需求，市民朋友請多加利用「桃園垃圾車」APP查詢垃圾車到達的時間，再將垃圾與資源回收物拿出來清運，切勿將廢棄物隨意棄置於路邊影響市容環境衛生，還有可能收到罰單，傷荷包又壞了假期的好心情，在追思先人的同時也要保障我們下一代的健康。

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