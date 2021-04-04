467個工作機會！北市辦徵才活動　IKEA內湖店釋出「月薪6萬」職缺





▲北市勞動局就業服務處6至9日，共邀集14家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動。（圖／北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

清明連假後，北市勞動局就業服務處6至9日，共邀集14家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達467個工作機會，其中將在內湖開幕的IKEA釋出月薪高達6萬元職缺。北市勞動局長陳信瑜表示，歡迎準備求職、社會新鮮人、二度就業或有轉職、兼職需求的民眾踴躍參加。

陳信瑜表示，本週徵才廠商批發零售業與餐飲業共同稱霸，各別有6家廠商參加。批發零售業在疫情期間業績表現亮眼，釋出162個職缺，約占總職缺3成5，其中在內湖區全新開幕「宜家家居（IKEA）」釋出區經理職缺2名、月薪達60K，且學歷只要專科以上，在零售管理具有實戰經驗、並有良好英文能力者，都歡迎來挑戰。

此外，北市勞動局指出，「萬達寵物」釋出銷售顧問，起薪30K；「金興發」釋出收銀服務員與商品管理專員，薪資可達3萬元；「三商家購」釋出儲備區督導，起薪介於3.2萬至3.5萬元等。餐飲業則釋出212個職缺，占總職缺4成5，「貳樓餐飲」釋出儲備幹部，薪介於3.6萬至4.1萬元；「樂尼尼國際」釋出內、外儲備幹部，薪介於3.3萬至4萬元。



另外，本週參與廠商還有「美商德盟」、「全真概念（True Yoga）瑜珈」、「Viva Tv美好家庭」、微笑單車、台灣東利多、匯承飯包（悟饕池上便當）、漢記（朱記餡餅粥）、杰立餐飲（開丼）等。

陳信瑜說，此次徵才活動的時間地點為，6日在北投就服站舉辦，8日在艋舺、西門、內湖、信義、南港東明青銀就服站舉辦，9日在西門、內湖就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況，且「就業媒合服務完全免費！」