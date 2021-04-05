太魯閣號最新修復進度曝！仍有5具遺體　王薇君淚：最困難的是心痛

▲76行者遺體修復團隊發言人王薇君。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、林昱萱／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次2日遭從邊坡滑落的工程車撞上，釀成50死202傷的重大傷亡，而目前76行者團隊已經修復28具罹難者遺體。

目前最新修復進度，76團隊已修復28具罹難者遺體，而有21位罹難者遺體已送離殯儀館，目前正在修復的遺體修復作業並不容易，雖可以修復但需要時間。除此之外，還有5具遺體還需修復。

另外，王薇君也提到，作業最困難的是心痛，而不是修復的技術。稍早完成罹難母子蘇巧芬跟蘇子皓的遺體修復，還將2人的冰櫃擺在一起，家屬看到遺體修復完成激動的抱著王薇君哭，而能夠與家人擺在一起，10多歲的小男孩應該不會怕了。

這起事故發生在2日上午9時28分，適逢連假第一天，不少人正準備返鄉、外出遊玩，沒想到在行經隧道時，遭到滑落邊坡的「義祥工業社」工程車飛撞，導致出軌翻覆，其中又以7、8節車廂最為嚴重，畫面相當怵目驚心，也讓人特別哀痛。另外，目前統計死亡人數為50人、受傷人數202人。

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