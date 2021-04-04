從重傷嬤手中接過！暖心醫「隧道中緊抱2歲童」：別怕，阿伯保護你

▲醫師在隧道內緊抱小孩。（圖／蔡哲文提供）

記者吳奕靖、許宥孺、唐詠絮、林昱萱／花蓮報導

太魯閣號408次，2日上午發生嚴重出軌意外，釀成多人死傷的慘劇。在這起重大死傷事故當中，消防員蔡哲文就拍下一張令人動人的照片。

消防員蔡哲文拍下這張令人感動萬分的照片，畫面當中，同時也是醫師的吳坤佶在場指揮，而當時他見到一名受到重傷的阿嬤躺在地上，手裡還抱著一名2歲男童，為了讓受傷的爸爸先出去，他接手抱過男童，並不斷安撫男童，要男童不要害怕，無私又偉大的畫面讓人動容。

從這張照片可見，當時吳坤佶的臉上也滿是焦急，但摟在孩童身上的手卻從未放開，醫者無私的奉獻讓人格外感動。這段畫面在網路上曝光後，不少網友也都紛紛感動的流下眼淚，「謝謝辛苦的醫護人員」、「願逝者安息」、「眼淚真的忍不住一直掉下來。」

這起事故發生在2日上午9時28分，適逢連假第一天，不少人正準備返鄉、外出遊玩，沒想到在行經隧道時，遭到滑落邊坡的「義祥工業社」工程車飛撞，導致出軌翻覆，其中又以7、8節車廂最為嚴重，畫面相當怵目驚心，也讓人特別哀痛。另外，目前統計死亡人數為51人、受傷人數200人、目前住院者45人、其中外籍人士死亡3人、受傷4人、在隧道仍有5節車廂未拖出。

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